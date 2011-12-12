Результати 20-го туру Чемпіонату України

На перерву Динамо йде лідером

Завершився 20-й тур Чемпіонату України з футболу Кривбас - Шахтар 0:4 (Коста 10, Мхітарян 61, Едуардо 84, Адріано 90 +2). Металург - Зоря 3:0 (Піззеллі 16, Траоре 28, Димитров 68) Волинь - Іллічівець 0:1 (Тищенко 41) Олександрія - Металіст 1:3 (Ксьонз 23 - Клейтон 21, Дєвіч 64, 86) Карпати - Динамо 0:1 (Ідейє 88) Дніпро - Чорноморець 1:0 (Калініч 22 пен.) Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвєєв 5 авт., Гоменюк 39) Оболонь - Таврія 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калініченко 35) *** У 21-му турі (орієнтовно 3 березня) зустрінуться: Зоря (12) - Карпати (16) Динамо (52) - Арсенал (30) Ворскла (24) - Кривбас (31) Олександрія (14) - Волинь (19) Шахтар (51) - Дніпро (33) Металіст (47) - Оболонь (11) Чорноморець (21) - Іллічівець (23) Таврія (30) - Металург (29)

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