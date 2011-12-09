Данілов ще два роки керуватиме ФПЛ

Як голосували на зборах

Української футбольної прем`єр-лігою ще два роки керуватиме Віталій Данілов. За Данілова на зборах представників клубів проголосували 9 осіб, за в.о президента запорізького "Металурга" Андрія Курганського - 7.

Курганського підтримали "Динамо", "Арсенал", "Кривбас", "Дніпро", "Карпати", "Волинь" і ПФК "Олександрія". За Данілова проголосували "Шахтар", "Металіст", "Таврія", "Металург", "Ворскла", "Чорноморець", "Іллічівець", "Зоря" й "Оболонь". Українська правда



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