Визначилися всі учасники 1/8 Ліги чемпіонів

15:12, 09 грудня 2011
Футбол 2012
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Обидва Манчестери вилетіли

Результати матчів останнього, 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Група А

Вільярреал - Наполі 0:2

Манчестер Сіті - Баварія 2:0

Після шести турів: Баварія - 13 очок, Наполі - 11, Манчестер Сіті - 10, Вільярреал - 0

Група B

Лілль - Трабзонспор 0:0

Інтер - ЦСКА 1:2

Після шести турів: Інтер - 10 очок, ЦСКА - 8, Трабзонспор - 7, Лілль - 6

Група C

Бенфіка - Оцелул 1:0

Базель - МЮ 2:1

Після шести турів: Бенфіка - 12 очок, Базель - 11, МЮ - 9, Оцелул - 0

Група D

Аякс - Реал Мадрид 0:3

Динамо Загреб - Ліон 1:7

Після шести турів: Реал - 18 очок, Ліон - 8, Аякс - 8, Динамо - 0. У Ліона краща різниця забитих і пропущених м`ячів.

Група E

Челсі - Валенсія 3:0

Генк - Байєр 1:1

Після шести турів: Челсі - 11 очок, Байєр - 10, Валенсія - 8, Генк - 3

Група F

Олімпіакос - Арсенал 3:1

Боруссія - Марсель 2:3

Після шести турів: Арсенал - 11 очок, Марсель - 10, Олімпіакос - 9, Боруссія - 4

Група G

АПОЕЛ - Шахтар 0:2

Порту - Зеніт 0:0

Після шести турів: АПОЕЛ - 9 очок, Зеніт - 9, Порту - 8, Шахтар - 5. За результатами особистих зустрічей із Зенітом перше місце в групі зберіг АПОЕЛ.

Група H

Барселона - БАТЕ 4:0

Вікторія - Мілан 2:2

Після шести турів: Барселона - 16 очок, Мілан - 9, Вікторія - 5, БАТЕ - 2

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