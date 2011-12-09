Визначилися всі учасники 1/8 Ліги чемпіонів
Обидва Манчестери вилетіли
Результати матчів останнього, 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Група А
Вільярреал - Наполі 0:2
Манчестер Сіті - Баварія 2:0
Після шести турів: Баварія - 13 очок, Наполі - 11, Манчестер Сіті - 10, Вільярреал - 0
Група B
Лілль - Трабзонспор 0:0
Інтер - ЦСКА 1:2
Після шести турів: Інтер - 10 очок, ЦСКА - 8, Трабзонспор - 7, Лілль - 6
Група C
Бенфіка - Оцелул 1:0
Базель - МЮ 2:1
Після шести турів: Бенфіка - 12 очок, Базель - 11, МЮ - 9, Оцелул - 0
Група D
Аякс - Реал Мадрид 0:3
Динамо Загреб - Ліон 1:7
Після шести турів: Реал - 18 очок, Ліон - 8, Аякс - 8, Динамо - 0. У Ліона краща різниця забитих і пропущених м`ячів.
Група E
Челсі - Валенсія 3:0
Генк - Байєр 1:1
Після шести турів: Челсі - 11 очок, Байєр - 10, Валенсія - 8, Генк - 3
Група F
Олімпіакос - Арсенал 3:1
Боруссія - Марсель 2:3
Після шести турів: Арсенал - 11 очок, Марсель - 10, Олімпіакос - 9, Боруссія - 4
Група G
АПОЕЛ - Шахтар 0:2
Порту - Зеніт 0:0
Після шести турів: АПОЕЛ - 9 очок, Зеніт - 9, Порту - 8, Шахтар - 5. За результатами особистих зустрічей із Зенітом перше місце в групі зберіг АПОЕЛ.
Група H
Барселона - БАТЕ 4:0
Вікторія - Мілан 2:2
Після шести турів: Барселона - 16 очок, Мілан - 9, Вікторія - 5, БАТЕ - 2