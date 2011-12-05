Список претендентів на «Золотий м'яч» скоротився до трьох

"Золотий м`яч" найкращому футболістові світу за підсумками 2011 року отримає аргентинець Ліонель Мессі, португалець Кріштіану Роналду або іспанець Хаві. 5 грудня ФІФА скоротила список претендентів на "Золотий м`яч" до трьох осіб. Ім`я володаря трофея стане відомо 9 січня 2012 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

1 грудня ФІФА оприлюднила список 23-х футболістів, які претендували на "Золотий м`яч". В останні два роки володарем "Золотого м`яча" ставав Мессі, в 2008 році їм став Кріштіану Роналду.

У 2011 році виступаючі за "Барселону" Мессі і Хаві виграли чемпіонат і Суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів. Роналду, який грає за мадридський "Реал", став володарем Кубка Іспанії. Крім того, Хаві і Роналду допомогли збірним Іспанії та Португалії пробитися у фінальний турнір Євро-2012.

5 грудня ФІФА назвала також імена трьох претендентів на звання кращого тренера року. До трійки увійшли британець сер Алекс Фергюсон з "Манчестер Юнайтед", іспанець Хосеп Гвардіола з "Барселони" і португалець Жозе Моурінью з "Реала".

На звання кращої футболістки року претендують бразилійка Марта, японка Хомаре Сава і амерінка Еббі Уомбах. Вручення призів відбудеться 9 січня на урочистій церемонії в Цюріху.

Gazeta.ua