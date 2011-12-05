Результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні - останній матч

Сьогодні матчем у Києві завершиться 19-й тур Чемпіонату України з футболу 19:30. Динамо (46) - Металург (26) Нагадаємо, що раніше в турі зіграли Шахтар - Арсенал 5:0 (Срна 13, Коста 30, Мхітарян 57, Богданов 69 авт., Да Сілва 76) Зоря - Оболонь 1:2 (Хомченовський 16 - Баранець 57, 65) Таврія - Олександрія 4:1 (Матюхін 25 авт, Гігіадзе 31 пен., Шиндер 76, Калініченко 79 - Довгий 10) Чорноморець - Кривбас 1:2 (Цигирлаш 90 - Самодін 22, 63) Іллічівець - Дніпро 3:2 (Фомін 8, Кожанов 29, Ярошенко 87 пен. - Ротань 58, Калініч 73). У Дніпра - два видалення (Стрініч 56, Ротань 88) Ворскла - Карпати 1:1 (Безус 37 - Батиста 56) Металіст - Волинь 3:1 (Соса 83, Фініньо 85, Тайсон 90 +4 - Павлов 6). У Волині - два видалення (Шиков 48, Гобер 66) *** Матчі 20-го туру призначені на: 9 грудня 19:15 Оболонь (11) - Таврія (27) 10 грудня 13:30 Олександрія (14) - Металіст (44) 16:00 Карпати (16) - Динамо (46) 17:30 Дніпро (30) - Чорноморець (21) 19:30 Арсенал (27) - Ворскла (24) 11 грудня 13:30 Металург (26) - Зоря (12) 15:30 Волинь (19) - Іллічівець (20) 17:30 Кривбас (31) - Шахтар (48)

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