Результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу
Сьогодні - останній матч
Сьогодні матчем у Києві завершиться 19-й тур Чемпіонату України з футболу
19:30. Динамо (46) - Металург (26)
Нагадаємо, що раніше в турі зіграли
Шахтар - Арсенал 5:0 (Срна 13, Коста 30, Мхітарян 57, Богданов 69 авт., Да Сілва 76)
Зоря - Оболонь 1:2 (Хомченовський 16 - Баранець 57, 65)
Таврія - Олександрія 4:1 (Матюхін 25 авт, Гігіадзе 31 пен., Шиндер 76, Калініченко 79 - Довгий 10)
Чорноморець - Кривбас 1:2 (Цигирлаш 90 - Самодін 22, 63)
Іллічівець - Дніпро 3:2 (Фомін 8, Кожанов 29, Ярошенко 87 пен. - Ротань 58, Калініч 73). У Дніпра - два видалення (Стрініч 56, Ротань 88)
Ворскла - Карпати 1:1 (Безус 37 - Батиста 56)
Металіст - Волинь 3:1 (Соса 83, Фініньо 85, Тайсон 90 +4 - Павлов 6). У Волині - два видалення (Шиков 48, Гобер 66)
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Матчі 20-го туру призначені на:
9 грудня
19:15 Оболонь (11) - Таврія (27)
10 грудня
13:30 Олександрія (14) - Металіст (44)
16:00 Карпати (16) - Динамо (46)
17:30 Дніпро (30) - Чорноморець (21)
19:30 Арсенал (27) - Ворскла (24)
11 грудня
13:30 Металург (26) - Зоря (12)
15:30 Волинь (19) - Іллічівець (20)
17:30 Кривбас (31) - Шахтар (48)