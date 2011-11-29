Німці розсекретили назву м'яча Євро-2012

За п`ять днів до проведення церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року розкрито ще одну таємницю україно-польського турніру. Німецькі медіа показали не лише фото офіційного футбольного м`яча, а й розповіли, яку назва матиме шкіряний.

Як не намагалися організатори та розробники тримати в секреті подробиці, але їм це не вдалося. "Танго 12" – саме так називатиметься м`яч Євро-2012!

Технічний партнер УЄФА, компанія "Адідас", наче поринув у спогади, адже перший "Танго" з`явився на чемпіонатах світу та Європи ще у 1978 році під час світової першості в Аргентині.

На Євро-1980 в Італії розробники представили м`яч "Танго Італія", двома роками пізніше на ЧС в Іспанії, де поляки здобули бронзу, був "Танго Іспанія", на чемпіонаті Європи-1984 – "Танго Мундіаль", а на Євро-1988 збірна Радянського Союзу грала у фіналі з Нідерландами м`ячем "Танго Європа".

Церемонія жеребкування пройде у київському палаці "Україна" у п`ятницю, 2 грудня. Саме тоді україно-польський "Танго 12" буде офіційно презентовано футбольній спільноті.

"Футбольний м`яч для Євро-2012 – революційне досягнення нашої компанії. Він виготовлений з урахуванням всіх сучасних вимог і побажань спортсменів. Зараз його тестують німецька "Баварія" та італійський "Мілан". За відгуками футболістів, це найкращий м`яч", – сказав нещодавно виконавчий директор компанії "Адідас" Герберт Хайнер.

Gazeta.ua