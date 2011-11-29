Результати жеребкування юнацьких Євро-2012

У вівторок, 29 листопада, у Ньоні відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації ЧЄ-2012 серед 17-ти та 19-річних гравців. Своїх суперників отримали і українські юнаки, які восени подолали стартові етапи відбору в обох вікових категоріях. Про це повідомляє ФФУ.

Отже, за путівку до фінальної стадії ЧЄ-2012 (U-19) підопічні Олега Кузнецова навесні змагатимуться у 4-й групі, в якій також опинилися Португалія, Ірландія та Ізраїль. Боротьбу за нагороди континентальної першості продовжать переможці кожного з семи квартетів. Вирішальні баталії пройдуть у Естонії з 3 по 15 липня наступного року.

Чергові іспити 17-річних українських юнаків відбуватимуться у березні наступного року. На підопічних Олександра Петракова чекає серйозне випробування, адже, окрім Грузії, у суперники по 3-й групі жереб вибрав їм Англію та Іспанію − першу та другу команди ЧЄ-2010. Учасники вирішальної стадії поточного турніру, матчі якої з 4 по 16 травня прийматиме Словенія, визначатимуться за такою самою схемою, як і фіналісти першості континенту серед 19-річних.

ЧЄ-2012 (U-17). Еліт-раунд відбору (Грузія)

Група 3. Україна, Англія, Іспанія, Грузія.

ЧЄ-2012 (U-19). Еліт-раунд відбору (Португалія)

Група 4. Україна, Португалія, Ірландія, Ізраїль.

Нагадаємо, що раніше у Ньоні відбулося жеребкування першого раунду відбору ЧЄ-2013 серед 17-ти та 19-річних гравців.