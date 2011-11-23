Календар відбору на ЧС-2014

У середу, 23 листопада, у Варшаві відбулася зустріч представників національних федерацій, чиї національні збірні у групі H виборюватимуть путівки до фінальної частини чемпіонату світу, для узгодження календаря матчів відбірного циклу. До складу української делегації входили віце-президент ФФУ Володимир Лашкул, головний тренер Олег Блохін та працівники Комітету по роботі зі збірними ФФУ. Головним результатом переговорів стало те, що сторони досягли компромісу, а відтак потреба вдаватися до процедури сліпого жеребкування відпала. ФФУ оприлюднила календар матчів у групі H. Олег Блохін свій коментар стосовно розкладу поєдинків надасть завтра, 24 листопада, після повернення на батьківщину.

2012 рік

7 вересня

Молдова − Англія

Чорногорія − Польща

11 вересня

Англія − УКРАЇНА

Польща − Молдова

Сан-Марино − Чорногорія

12 жовтня

Англія − Сан-Марино

Молдова − УКРАЇНА

16 жовтня

УКРАЇНА − Чорногорія

Польща − Англія

Сан-Марино − Молдова

14 листопада

Чорногорія − Сан-Марино

2013 рік

22 березня

Сан-Марино − Англія

Польща − УКРАЇНА

Молдова − Чорногорія

26 березня

Чорногорія − Англія

УКРАЇНА − Молдова

Польща − Сан-Марино

7 червня

Чорногорія − УКРАЇНА

Молдова − Польща

6 вересня

УКРАЇНА − Сан-Марино

Англія − Молдова

Польща − Чорногорія

10 вересня

Молдова − Сан-Марино

УКРАЇНА − Англія

11 жовтня

Молдова − Сан-Марино

УКРАЇНА − Польща

Англія − Чорногорія

15 жовтня

Англія − Польща

Сан-Марино − УКРАЇНА

Чорногорія − Молдова