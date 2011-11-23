Календар відбору на ЧС-2014
Блохін їздив до Варшави
У середу, 23 листопада, у Варшаві відбулася зустріч представників національних федерацій, чиї національні збірні у групі H виборюватимуть путівки до фінальної частини чемпіонату світу, для узгодження календаря матчів відбірного циклу. До складу української делегації входили віце-президент ФФУ Володимир Лашкул, головний тренер Олег Блохін та працівники Комітету по роботі зі збірними ФФУ. Головним результатом переговорів стало те, що сторони досягли компромісу, а відтак потреба вдаватися до процедури сліпого жеребкування відпала. ФФУ оприлюднила календар матчів у групі H. Олег Блохін свій коментар стосовно розкладу поєдинків надасть завтра, 24 листопада, після повернення на батьківщину.
2012 рік
7 вересня
Молдова − Англія
Чорногорія − Польща
11 вересня
Англія − УКРАЇНА
Польща − Молдова
Сан-Марино − Чорногорія
12 жовтня
Англія − Сан-Марино
Молдова − УКРАЇНА
16 жовтня
УКРАЇНА − Чорногорія
Польща − Англія
Сан-Марино − Молдова
14 листопада
Чорногорія − Сан-Марино
2013 рік
22 березня
Сан-Марино − Англія
Польща − УКРАЇНА
Молдова − Чорногорія
26 березня
Чорногорія − Англія
УКРАЇНА − Молдова
Польща − Сан-Марино
7 червня
Чорногорія − УКРАЇНА
Молдова − Польща
6 вересня
УКРАЇНА − Сан-Марино
Англія − Молдова
Польща − Чорногорія
10 вересня
Молдова − Сан-Марино
УКРАЇНА − Англія
11 жовтня
Молдова − Сан-Марино
УКРАЇНА − Польща
Англія − Чорногорія
15 жовтня
Англія − Польща
Сан-Марино − УКРАЇНА
Чорногорія − Молдова