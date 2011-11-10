Україна - Німеччина: на кого ставлять букмекери
16:12, 10 листопада 2011Футбол 2012
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Нічия видається сумнівним результатом
Збірна Німеччини з футболу буде фаворитом товариської зустрічі з командою України.
Такої думки дотримуються букмекери провідної європейської контори Bwin.
Так на перемогу підопічних Йоахім Льова експерти готові приймати ставки з коефіцієнтом 1,55, у той час як на перемогу України букмекери пропонують ставити 1 до 6. Нічия також видається експертам сумнівним результатом протистояння — коефіцієнт ставок 3,75.
Нагадаємо, що матч-відкриття стадіону «Олімпійський» у Києві відбудеться у п`ятницю, 11 листопада.
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