Україна - Німеччина: на кого ставлять букмекери

Збірна Німеччини з футболу буде фаворитом товариської зустрічі з командою України.

Такої думки дотримуються букмекери провідної європейської контори Bwin.

Так на перемогу підопічних Йоахім Льова експерти готові приймати ставки з коефіцієнтом 1,55, у той час як на перемогу України букмекери пропонують ставити 1 до 6. Нічия також видається експертам сумнівним результатом протистояння — коефіцієнт ставок 3,75.

Нагадаємо, що матч-відкриття стадіону «Олімпійський» у Києві відбудеться у п`ятницю, 11 листопада.

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