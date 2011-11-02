Світовий футбольний рейтинг: Динамо йде вниз, Шахтар - угору
Дніпро продовжує падіння
Опубліковано новий рейтинг найсильніших клубів світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
Київське "Динамо" опустилося на два рядки і тепер посідає 14-е місце, а донецький "Шахтар" піднявся на 24-у сходинку.
Піднялися в рейтингу "Ворскла" з київським "Арсеналом". "Металіст" і "Карпати" зберегли свої позиції, а от "Дніпро" продовжує падіння.
У першій п`ятірці рейтингу відбулося кілька змін. На 4-е місце піднявся аргентинський "Велес Сарсфільд", а "Порту" опустився на 5-у сходинку.
Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS
(1 листопада 2010 - 31 жовтня 2011)
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 335,0 балів
2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 309,0
3 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 280,0
4 (6). "Велес Сарсфільд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 263,0
5 (4). "Порту" (Португалія) - 251,0
6 (5). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 250,0
7 (9). "Манчестер Сіті" (Англія) - 235,0
8 (7). "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - 233,0
9 (10). "Універсідад Католіка" (Сантьяго, Чилі) - 228,5
10 (15). "Сантос" (Бразилія) - 228,0
11 (14). ПСЖ (Париж, Франція) - 226,0
12 (8). "Інтер" (Мілан, Італія) - 225,0
13 (17). "Спортинг" (Лісабон, Португалія) - 222,5
14 (12). "Динамо" (Київ, Україна) - 212,5
15 (13). ЛДУ (Кіто, Еквадор) - 211,0
16 (16). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) - 207,0
17 (17). "Твенте" (Енсхеде, Нідерланди) - 206,0
18 (11). "Вільярреал" (Іспанія) - 204,0
19 (25). "Мілан" (Італія) - 203,0
20 (19). "Лібертад" (Ассунсьон, Парагвай) - 202,5
21 (26). "Тоттенхем Хотспур" (Лондон, Англія) - 200,0
22 (21). "Арсенал" (Лондон, Англія) - 195,0
23 (19). "Лілль" (Франція) - 194,0
24-25 (27). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 186,5
24-25 (22). "Серро Портеньйо" (Асунсьйон, Парагвай) - 186,5
26 (33). "Сток Сіті" (Сток-он-Трент, Англія) - 184,0
27 (24). "Атлетико" (Мадрид, Іспанія) - 180,0
28-31 (28). "Челсі" (Лондон, Англія) - 176,0
28-31 (38). "Байєр" (Леверкузен, Німеччина) - 176,0
28-31 (33). "Інтернасьонал" (Порту-Алегрі, Бразилія) - 176,0
28-31 (31). "Індепендьєнте" (Авельянеда, Аргентина) - 176,0
...33 (36). "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) - 172,0
34 (37). ЦСКА (Москва, Росія) -170,5
...58 (65). "Рубін" (Казань, Росія) - 148,0
...61-62 (60). "Спартак" (Москва, Росія) - 146,0
...69 (69). "Металіст" (Харків, Україна) - 141,0
...112-113 (127). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 118,5
...250-251 (254). "Карпати" (Львів, Україна) - 78,5
...274-276 (258). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 74,5
...370-372 (399). "Арсенал" (Київ, Україна) - 62,5