Світовий футбольний рейтинг: Динамо йде вниз, Шахтар - угору

Опубліковано новий рейтинг найсильніших клубів світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Київське "Динамо" опустилося на два рядки і тепер посідає 14-е місце, а донецький "Шахтар" піднявся на 24-у сходинку.

Піднялися в рейтингу "Ворскла" з київським "Арсеналом". "Металіст" і "Карпати" зберегли свої позиції, а от "Дніпро" продовжує падіння.

У першій п`ятірці рейтингу відбулося кілька змін. На 4-е місце піднявся аргентинський "Велес Сарсфільд", а "Порту" опустився на 5-у сходинку.

Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS

(1 листопада 2010 - 31 жовтня 2011)

1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 335,0 балів

2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 309,0

3 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 280,0

4 (6). "Велес Сарсфільд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 263,0

5 (4). "Порту" (Португалія) - 251,0

6 (5). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 250,0

7 (9). "Манчестер Сіті" (Англія) - 235,0

8 (7). "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - 233,0

9 (10). "Універсідад Католіка" (Сантьяго, Чилі) - 228,5

10 (15). "Сантос" (Бразилія) - 228,0

11 (14). ПСЖ (Париж, Франція) - 226,0

12 (8). "Інтер" (Мілан, Італія) - 225,0

13 (17). "Спортинг" (Лісабон, Португалія) - 222,5

14 (12). "Динамо" (Київ, Україна) - 212,5

15 (13). ЛДУ (Кіто, Еквадор) - 211,0

16 (16). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) - 207,0

17 (17). "Твенте" (Енсхеде, Нідерланди) - 206,0

18 (11). "Вільярреал" (Іспанія) - 204,0

19 (25). "Мілан" (Італія) - 203,0

20 (19). "Лібертад" (Ассунсьон, Парагвай) - 202,5

21 (26). "Тоттенхем Хотспур" (Лондон, Англія) - 200,0

22 (21). "Арсенал" (Лондон, Англія) - 195,0

23 (19). "Лілль" (Франція) - 194,0

24-25 (27). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 186,5

24-25 (22). "Серро Портеньйо" (Асунсьйон, Парагвай) - 186,5

26 (33). "Сток Сіті" (Сток-он-Трент, Англія) - 184,0

27 (24). "Атлетико" (Мадрид, Іспанія) - 180,0

28-31 (28). "Челсі" (Лондон, Англія) - 176,0

28-31 (38). "Байєр" (Леверкузен, Німеччина) - 176,0

28-31 (33). "Інтернасьонал" (Порту-Алегрі, Бразилія) - 176,0

28-31 (31). "Індепендьєнте" (Авельянеда, Аргентина) - 176,0

...33 (36). "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) - 172,0

34 (37). ЦСКА (Москва, Росія) -170,5

...58 (65). "Рубін" (Казань, Росія) - 148,0

...61-62 (60). "Спартак" (Москва, Росія) - 146,0

...69 (69). "Металіст" (Харків, Україна) - 141,0

...112-113 (127). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 118,5

...250-251 (254). "Карпати" (Львів, Україна) - 78,5

...274-276 (258). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 74,5

...370-372 (399). "Арсенал" (Київ, Україна) - 62,5

ТСН