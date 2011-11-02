Блохін: знову доведеться щось вигадувати із захистом

У товариських матчах проти Німеччини і Автрії тренерському штабу збірної України доведеться щось вигадувати із захисною лінією через травми провідних виконавців.

Про це заявив головний тренер збірної Олег Блохін в інтерв`ю "Команді".

"Я ж вже казав, що експериментувати нам ніколи. Одного, максимум двох виконавців будемо дивитися, але основна обойма сформувалася", - сказав він.

"У німців чудова збірна, яка грає у відмінний футбол. Це одна з провідних команд Європи, світу. Але я не думаю, що після цього поєдинку варто виносити остаточний вердикт. Вкажуть нам на проблеми - скажемо спасибі і підемо далі з чітким розумінням того, як не повторити помилки. Єдине, що турбує, так це травми провідних виконавців. Все-таки хотілося зіграти проти Німеччини в оптимальному складі. Захисну лінію завжди складно міняти, але нам доведеться щось вигадувати", - запевнив наставник.

На питання, як він буде вирішувати проблему центральних захисників, Блохін відповів: "Нам до цього, впринципі, не звикати. Складність такого характеру завжди були, є і будуть. Звичайно, прикро втрачати відразу двох ключових гравців. У поєдинках з Болгарією та Естонією Тарас Михалик і Дмитро Чигринський відіграли на належному рівні, в цих матчах ми не пропустили".

Також Блохін зазначив, що рішення про участь Вороніна буде прийматись після того, як гравець прилетить до Києва.

"У форварда проблеми зі зв`язками голеностопа, тому відсотків на 80 в матчах з Німеччиною та Австрією він грати не буде. Але Воронін повинен прилетіти в Київ, і тільки після цього ми приймемо остаточне рішення", - зазначив тренер.

На питання, чому не викликали Селезньова, Блохін зазначив: "На даний момент він не показує гри, яка б відповідала рівню збірної. У клубі у нього дещо виходить, у національній команді - поки ні".

Підсумовуючи, Блохін прокоментував інтерес клубів до гравця "Ворскли" Романа Безуса.

"Думаю, він заслуговує на таку увагу до себе. Сьогодні це справді ключовий виконавець полтавського колективу. Незважаючи на молодість, в його грі проглядається стабільність. Це дуже важливо. Якщо Безус буде продовжувати в тому ж дусі, його чекає непогане майбутнє. Але спочатку йому потрібно стати гравцем національної команди", - зазначив коуч.

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