У Шахтаря не лишилося шансів на вихід із групи ЛЧ

Триває 4-й тур

Результати матчів 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-F. Група E Генк - Челсі 1:1 Валенсія - Байєр 3:1 Після чотирьох турів: Челсі - 8 очок, Байєр - 6, Валенсія - 5, Генк - 2 Наступні ігри 23 листопада: Байєр - Челсі, Валенсія - Генк Група F Боруссія - Олімпіакос 1:0 Арсенал - Марсель 0:0 Після чотирьох турів: Арсенал - 8 очок, Марсель - 7, Боруссія - 4, Олімпіакос - 3 Наступні ігри 23 листопада: Марсель - Олімпіакос, Арсенал - Боруссія Група G Зеніт - Шахтар 1:0 АПОЕЛ - Порту 2:1 Після чотирьох турів: АПОЕЛ - 8 очок, Зеніт - 7, Порту - 4, Шахтар - 2 Наступні ігри 23 листопада: Зеніт - АПОЕЛ, Шахтар - Порту Група H Вікторія - Барселона 0:4 БАТЕ - Мілан 1:1 Після чотирьох турів: Барселона - 10 очок, Мілан - 8, БАТЕ - 2, Вікторія - 1 Наступні ігри 23 листопада: Мілан - Барселона, БАТЕ - Вікторія *** Сьогодні відбудуться матчі в групах A-D Група А. Вільярреал (0) - Манчестер Сіті (4), Баварія (7) - Наполі (5) Група B. Трабзонспор (4) - ЦСКА (4), Інтер (6) - Лілль (2) Група C. Бенфіка (7) - Базель (4), МЮ (5) - Оцелул (0) Група D. Аякс (4) - Динамо (0), Ліон (4) - Реал (9)

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