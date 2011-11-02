У Шахтаря не лишилося шансів на вихід із групи ЛЧ

13:19, 02 листопада 2011
Футбол 2012
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Триває 4-й тур

Результати матчів 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-F.

Група E

Генк - Челсі 1:1

Валенсія - Байєр 3:1

Після чотирьох турів: Челсі - 8 очок, Байєр - 6, Валенсія - 5, Генк - 2

Наступні ігри 23 листопада: Байєр - Челсі, Валенсія - Генк

Група F

Боруссія - Олімпіакос 1:0

Арсенал - Марсель 0:0

Після чотирьох турів: Арсенал - 8 очок, Марсель - 7, Боруссія - 4, Олімпіакос - 3

Наступні ігри 23 листопада: Марсель - Олімпіакос, Арсенал - Боруссія

Група G

Зеніт - Шахтар 1:0

АПОЕЛ - Порту 2:1

Після чотирьох турів: АПОЕЛ - 8 очок, Зеніт - 7, Порту - 4, Шахтар - 2

Наступні ігри 23 листопада: Зеніт - АПОЕЛ, Шахтар - Порту

Група H

Вікторія - Барселона 0:4

БАТЕ - Мілан 1:1

Після чотирьох турів: Барселона - 10 очок, Мілан - 8, БАТЕ - 2, Вікторія - 1

Наступні ігри 23 листопада: Мілан - Барселона, БАТЕ - Вікторія

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Сьогодні відбудуться матчі в групах A-D

Група А. Вільярреал (0) - Манчестер Сіті (4), Баварія (7) - Наполі (5)

Група B. Трабзонспор (4) - ЦСКА (4), Інтер (6) - Лілль (2)

Група C. Бенфіка (7) - Базель (4), МЮ (5) - Оцелул (0)

Група D. Аякс (4) - Динамо (0), Ліон (4) - Реал (9)

 

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