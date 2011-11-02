У Шахтаря не лишилося шансів на вихід із групи ЛЧ
Триває 4-й тур
Результати матчів 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-F.
Група E
Генк - Челсі 1:1
Валенсія - Байєр 3:1
Після чотирьох турів: Челсі - 8 очок, Байєр - 6, Валенсія - 5, Генк - 2
Наступні ігри 23 листопада: Байєр - Челсі, Валенсія - Генк
Група F
Боруссія - Олімпіакос 1:0
Арсенал - Марсель 0:0
Після чотирьох турів: Арсенал - 8 очок, Марсель - 7, Боруссія - 4, Олімпіакос - 3
Наступні ігри 23 листопада: Марсель - Олімпіакос, Арсенал - Боруссія
Група G
Зеніт - Шахтар 1:0
АПОЕЛ - Порту 2:1
Після чотирьох турів: АПОЕЛ - 8 очок, Зеніт - 7, Порту - 4, Шахтар - 2
Наступні ігри 23 листопада: Зеніт - АПОЕЛ, Шахтар - Порту
Група H
Вікторія - Барселона 0:4
БАТЕ - Мілан 1:1
Після чотирьох турів: Барселона - 10 очок, Мілан - 8, БАТЕ - 2, Вікторія - 1
Наступні ігри 23 листопада: Мілан - Барселона, БАТЕ - Вікторія
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Сьогодні відбудуться матчі в групах A-D
Група А. Вільярреал (0) - Манчестер Сіті (4), Баварія (7) - Наполі (5)
Група B. Трабзонспор (4) - ЦСКА (4), Інтер (6) - Лілль (2)
Група C. Бенфіка (7) - Базель (4), МЮ (5) - Оцелул (0)
Група D. Аякс (4) - Динамо (0), Ліон (4) - Реал (9)