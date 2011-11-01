Результати 15-го туру Чемпіонату України

Оболонь звільнила тренера

Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу Оболонь - Чорноморець 0:1 (Діденко 47)

Металург - Іллічівець - 0:0

Арсенал – Кривбас 2:0 (Одібе 28, Ковпак 61)

Карпати - Дніпро 0:2 (Калініч 3, Кравченко 82)

Таврія - Динамо 0:0

Зоря - Волинь 0:2 (Майкон 66, Бута 95)

Металіст - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)

Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34) Поєдинок із Чорноморцем виявився останнім для Сергія Ковальця в якості наставника "пивоварів". Про це одразу після матчу заявив президент киян Олександр Слободян.

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