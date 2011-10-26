Динамо - Шахтар: букмекери віддають перевагу киянам

Сьогодні відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України. У центральному з них київське «Динамо» прийме на своєму полі донецький «Шахтар». Фаворитом у цій зустрічі вітчизняні букмекерські контори вважають господарів, проте перевага «Динамо» не є значною.

Так, середній коефіцієнт на вихід у чвертьфінал «біло-блакитних» складає 1,72, тоді як аналогічний показник успіху «гірників» визначений на рівні 2,0. Іншими словами, згідно з оцінками букмекерів, шанси команд у матчі «Динамо» — «Шахтар» складають 54% на 46% відповідно.

Динамо Киев от Шурика