Ультрас «Шахтаря» земляки пресують за націоналізм?

Нещодавня заява активних фан-угрупувань футбольного клубу «Шахтар» «про оголошення безстрокового протесту у вигляді відмови від підтримки команди під час майбутніх матчів чемпіонату України», викликала чималий переполох як у самому клубі, так і в середовищі міської влади і правоохоронців. «На жаль, у зв`язку зі все більш наростаючими репресіями з боку органів МВС по відношенню до футбольних фанатів в Донецьку вимушені оголосити безстроковий протест і припинити активну підтримку і створення якихось хореографій, а щоб уникнути можливих звинувачень і провокацій, утриматися від відвідин домашніх ігор ШД», - мовиться в заяві ультрас.

«Міліція нас почала пресувати відразу ж після того, як фани київського «Динамо» «прославилися» своєю речівкою «Спасибо жителям Донбасса...», - заявив виданню «Комментарии» лідер одного з ультрас-угрупувань «Шахтаря». – За межами стадіону у нас відбирали банери і плакати. Причому, робилося це в досить грубій формі. Нас викликали «на співбесіди», вимагаючи відмовитися від «радикальних», «ксенофобських» і «націоналістичних» гасел і кричалок». «Скажіть, що може бути злочинного в патріотизмі, якщо ми кричимо «Слава Україні!», а фани з іншого сектора нам відповідають «Героям слава!». А що нам накажете кричати «Слава КПРС!» чи «Партії регіонів слава!», - обурюється ультрас.

«Футбол повинен бути вільним від політики, екстремістських проявів та ксенофобії», - розпливчаста заява ФК «Шахтар», навряд чи здатна задовольнити ультрас.

Тим більше, що головний тренер клубу Мірча Луческу заявив буквально наступне: «Мене дивує така поведінка. Навіщо вони приходять, якщо потім йдуть? Вони, напевно, хочуть бути головними. Але ультрас помиляються: головне - це команда ... Все, про що свідчить таке поведінка ультрас - те, що вони не належать родині «Шахтаря». Нам дуже шкода».

Розсерджений президент і власник клубу Рінат Ахметов після програного «Металісту» домашнього матчу відмовився коментувати вчинок донецьких фанів, але заявив, що «Шахтар» і без них може чудово обходитися, коли його підтримує весь стадіон