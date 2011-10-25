Журналісти розвідали, хто претендує на Золотий м'яч

50 футболістів будуть претендувати на "Золотий м`яч" -2011, повідомляє іспанська газета El Mundo Deportivo.

Офіційно шорт-лист, до якого увійдуть 50 гравців, буде представлений ФІФА та виданням France Football в середу, 26 жовтня.

За інформацією газети, у шорт-лист потраплять відразу дев`ять футболістів "Барселони". Крім трійки фіналістів премії 2010 року - Ліонеля Мессі, Хаві та Андреса Іньєсти - на нагороду будуть претендувати Сеск Фабрегас, Давід Вілья, Карлес Пуйоль, Херард Піке, Дані Алвес та Ерік Абідаль.

Також El Mundo Deportivo називає імена Кріштіану Роналду та Ікера Касільяса ("Реал"), Уейна Руні ("Манчестер Юнайтед"), Ар`єна Роббена і Франка Рібері ("Баварія"), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), Дієго Форлана ("Інтер") та інших футболістів. Єдиним італійцем у списку буде Антоніо Ді Натале з "Удінезе", відзначає видання.

Трійку кращих футболістів ФІФА і видання France Football назвуть 5 грудня.

У 2010 році титул кращого футболіста світу отримав Мессі. Це рішення викликало критику з боку багатьох експертів і вболівальників, оскільки домігшись значних успіхів на клубному рівні, аргентинець не допоміг національній збірній успішно виступити на чемпіонаті світу в ПАР.

Gazeta.ua