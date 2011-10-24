БАТЕ вшосте поспіль виграв чемпіонат Білорусі

Борисовський БАТЕ в шостий раз поспіль став чемпіоном Білорусі за чотири тури до кінця першості.

У матчі 29-го туру Вищої ліги БАТЕ обіграв "Торпедо" з Жодіно з рахунком 4:2, а головний переслідувач дружини з Борисова солігорський "Шахтар" поступився мінському "Динамо" (2:3) і втратив всі шанси наздогнати БАТЕ в турнірній таблиці.

Третю позицію займає ФК Гомель з 47 очками, проте всього лише на очко від нього відстає столичне "Динамо".

Нагадаємо, 19 жовтня БАТЕ на виїзді поступився італійському "Мілану" - 0:2.

Gazeta.ua