Динамо очолило турнірну таблицю

Результати 14-го туру

Завершився 14-й тур Чемпіонату України з футболу Динамо - Зоря 6:1 (Гусєв 12, Мілевський 16, Алієв 26, Корреа 58, Дуду 62, Ярмоленко 76 - Білий 89) Ворскла - Таврія 3:2 (Монахов 6 авт., Курилов 89, Янузі 90 +2 - Любичич 11, Назаренко 73) Шахтар - Металіст 1:2 (Мхітарян 60 - Вільягра 45, Торсільєрі 54) Дніпро - Металург 1:0 (Матеус 73) Іллічівець - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянський 75 - Леонідов 94) Кривбас - Карпати 1:1 (Самодін 38, Мілошевіч 50) Волинь - Арсенал 1:0 (Гобер 85) Чорноморець - Олександрія 2:1 (Політило 68, Матос 79 - Зейналов 64) *** Матчі 15-го туру призначені на: 29 жовтня Олександрія (10) - Шахтар (33) Металіст (34) - Ворскла (21) 30 жовтня Зоря (12) - Волинь (15) Таврія (17) - Динамо (36) Карпати (11) - Дніпро (21) Арсенал (23) - Кривбас (21) 31 жовтня Оболонь (5) - Чорноморець (14) Металург (19) - Іллічівець (15)

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