Динамо очолило турнірну таблицю
Результати 14-го туру
Завершився 14-й тур Чемпіонату України з футболу
Динамо - Зоря 6:1 (Гусєв 12, Мілевський 16, Алієв 26, Корреа 58, Дуду 62, Ярмоленко 76 - Білий 89)
Ворскла - Таврія 3:2 (Монахов 6 авт., Курилов 89, Янузі 90 +2 - Любичич 11, Назаренко 73)
Шахтар - Металіст 1:2 (Мхітарян 60 - Вільягра 45, Торсільєрі 54)
Дніпро - Металург 1:0 (Матеус 73)
Іллічівець - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянський 75 - Леонідов 94)
Кривбас - Карпати 1:1 (Самодін 38, Мілошевіч 50)
Волинь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)
Чорноморець - Олександрія 2:1 (Політило 68, Матос 79 - Зейналов 64)
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Матчі 15-го туру призначені на:
29 жовтня
Олександрія (10) - Шахтар (33)
Металіст (34) - Ворскла (21)
30 жовтня
Зоря (12) - Волинь (15)
Таврія (17) - Динамо (36)
Карпати (11) - Дніпро (21)
Арсенал (23) - Кривбас (21)
31 жовтня
Оболонь (5) - Чорноморець (14)
Металург (19) - Іллічівець (15)