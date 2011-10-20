Результати матчів Ліги чемпіонів
Наступні ігри - 1,2 листопада
Результати матчів 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-H.
Група E
Челсі - Генк 5:0
Байєр - Валенсія 2:1
Після трьох турів: Челсі - 7 очок, Байєр - 6, Валенсія - 2, Генк - 1
Наступні ігри 1 листопада: Генк - Челсі, Валенсія - Байєр
Група F
Олімпіакос - Боруссія 3:1
Марсель - Арсенал 0:1
Після трьох турів: Арсенал - 7 очок, Марсель - 6, Олімпіакос - 3, Боруссія - 1
Наступні ігри 1 листопада: Боруссія - Олімпіакос, Арсенал - Марсель
Група G
Шахтар - Зеніт 2:2
Порту - АПОЕЛ 1:1
Після трьох турів: АПОЕЛ - 5 очок, Зеніт - 4, Порту - 4, Шахтар - 2
Наступні ігри 1 листопада: Зеніт - Шахтар, АПОЕЛ - Порту
Група H
Барселона - Вікторія 2:0
Мілан - БАТЕ 2:0
Після трьох турів: Барселона - 7 очок, Мілан - 7, Вікторія - 1, БАТЕ - 1
Наступні ігри 1 листопада: Вікторія - Барселона, БАТЕ - Мілан
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Нагадаємо, що раніше зіграли команди груп A-D
Група А
Манчестер Сіті - Вільярреал 2:1
Наполі - Баварія 1:1
Після трьох турів: Баварія - 7 очок, Наполі - 5, Манчестер Сіті - 4, Вільярреал - 0
Наступні ігри 2 листопада: Вільярреал - Манчестер Сіті, Баварія - Наполі
Група B
ЦСКА - Трабзонспор 3:0
Лілль - Мілан Інтер 0:1
Після трьох турів: Інтер - 6 очок, ЦСКА - 4, Трабзонспор - 4, Лілль - 2
Наступні ігри 2 листопада: Трабзонспор - ЦСКА, Інтер - Лілль
Група C
Базель - Бенфіка 0:2
Оцелул - МЮ 0:2
Після трьох турів: Бенфіка - 7 очок, МЮ - 5, Базель - 4, Оцелул - 0
Наступні ігри 2 листопада: Бенфіка - Базель, МЮ - Оцелул
Група D
Динамо Загреб - Аякс 0:2
Реал Мадрид - Ліон 4:0
Після трьох турів: Реал - 9 очок, Ліон - 4, Аякс - 4, Динамо - 0
Наступні ігри 2 листопада: Аякс - Динамо, Ліон - Реал