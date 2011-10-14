Фани Іллічівця готуються бойкотувати матчі команди
15:01, 14 жовтня 2011Футбол 2012
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Останньою краплею стало ДТП?
Вболівальники "Іллічівця" готуються до активних дій.
Своє невдоволення ситуацією в клубі вони збираються висловити на банерах, підготовлених ініціативною групою.
Не виключено, що чергові домашні матчі "Іллічівця" відбудуться при мінімальній кількості глядачів.
По-перше, після поразки від "Металіста" команда опустилася в зону вильоту. По-друге - у відставку був відправлений головний тренер маріупольців Валерій Яремченко.
Ну і, ймовірно, останньою краплею терпіння у місцевих любителів футболу стало резонансне ДТП за участю футболістів, орендованих у "Шахтаря".
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