Динамо і Шахтарю не дадуть зіграти на «Олімпійському»

Головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін висловив бажання провести поєдинок 1 / 8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря" на реконструйованому до Євро-2012 "Олімпійському".

"Жеребкування - воно і є жеребкування, що його коментувати? Нам чекає цікавий матч, і я вже сказав нашому президенту Ігорю Суркісу, що було б непогано зіграти його на "Олімпійському".

Ідея йому сподобалася, але втіленню може перешкодити цілий ряд не залежних від нас факторів. Зустріч з "гірниками" на будь-якій кубковій стадії мене не бентежить, а чи вдалим виявився подібний жереб - покаже лише результат", - заявив Сьомін "Спорт-Экспресс в Украине".

Ігор Суркіс заявив, що матч "Динамо" - "Шахтар" пройде на клубному стадіоні киян.

"Офіційно перший матч на новому "Олімпійському" - 11 листопада. До нього посилено готуються, робота розрахована по хвилинах. Думаю, організаторам незручно перед цим проводити інший поєдинок.

Ніхто ж не знав, що в Кубку випаде такий жереб. Якби запитали мою думку, я, звичайно, хотів би провести цю кубкову дуель на "Олімпійському". Перша причина: більша кількість місць, друга - комфорт.

Але "Олімпійський" - стадіон державний. Щоб ми там грали, нас повинні запросити в гості. А в гості ми ходити не особливо любимо - хочеться мати довгостроковий взаємовигідний договір. Тоді "Динамо" буде там грати. Можливо, вже навесні. Переговори йдуть", - цитує президента "Динамо" газета "Сегодня".

У прес-службі "Олімпійського" повідомили, що на стадіоні зараз йде усунення дрібних недоробок. Хоча роздягальні і суддівська в принципі готові, і теоретично арена могла б прийняти футбол 26 жовтня. Але дата першого матчу затверджена давно і міняти її не будуть. "Олімпійський" мають відкрити товариським матчем між збірними України та Німеччини, запланованим на 11 листопада.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, відбулося жеребкування 1 / 8 Кубка України. На цій стадії турніру між собою зустрінуться київське "Динамо" і донецький "Шахтар". Раунд 1 / 8 буде складатися з однієї гри, яка відбудеться 26 жовтня в Києві.

Решта пар 1/8

"Сталь" Дніпродзержинськ − "Чорноморець" Одеса

"Металург" Запоріжжя − "Ворскла" Полтава

"Волинь" Луцьк − "Дніпро" Дніпропетровськ

"Буковина" Чернівці − "Арсенал" Київ

"Карпати" Львів − "Металіст" Харків

"Суми" − "Зоря" Луганськ

"Металург" Донецьк − "Кривбас" Кривий Ріг

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