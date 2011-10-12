Визначилися 12 збірних-учасниць Євро-2012
13 жеребкування плей-офф
11 жовтня відбувся останній тур групової стадії відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року на якому стали відомі всі учасники Євро-2012.
Група А
Казахстан — Австрія — 0:0
Туреччина — Азербайджан — 1:0
Німеччина — Бельгія — 3:1
Підсумкове положення команд
Німеччина 30 очок
Туреччина 17
Бельгія 15
Австрія 12
Азербайджан 7
Казахстан 4
Група B
Росія — Андорра — 6:0
Ірландія — Вірменія — 2:1
Македонія — Словаччина — 1:1
Підсумкове положення команд
Росія 23
Ірландія 21
Вірменія 17
Словаччина 15
Македонія 8
Андорра 0
Група С
Італія — Північна Ірландія — 3:0
Словенія — Сербія — 1:0
Підсумкове положення команд
Італія 26
Естонія 16
Сербія 15
Словенія 14
Північна Ірландія 9
Фарери 4
Група D
Албанія — Румунія — 1:1
Франція — Боснія і Герцеговина — 1:1
Підсумкове положення команд
Франція 20
Боснія і Герцеговина 19
Румунія 14
Білорусь 13
Албанія 9
Люксембург 4
Група Е
Угорщина — Фінляндія — 0:0
Молдавія — Сан-Марино — 4:0
Швеція — Нідерланди — 3:2
Підсумкове положення команд
Нідерланди 27
Швеція 24
Угорщина 19
Фінляндія 10
Молдова 9
Сан Маріно 0
Група F
Грузія — Греція — 1:2
Мальта — Ізраїль — 0:2
Хорватія — Латвія — 2:0
Підсумкове положення команд
Греція 24
Хорватія 22
Ізраїль 16
Латвія 11
Грузія 10
Мальта 1
Група G
Болгарія — Уельс — 0:1
Швейцарія — Чорногорія — 2:0
Підсумкове положення команд
Англія 18
Чорногорія 12
Швейцарія 11
Уельс 9
Болгарія 5
Група H
Данія — Португалія — 2:1
Норвегія — Кіпр — 3:1
Підсумкове положення команд
Данія 19
Португалія 16
Норвегія 16
Ісландія 4
Кипр 2
Група I
Литва — Чехія — 1:4
Іспанія — Шотландія — 3:1
Підсумкове положення команд
Іспанія 24
Чехія 13
Шотландія 11
Литва 5
Ліхтенштейн 4
Таким чином, вихід у фінальну частину Євро-2012 отримали команди:
Іспанія
Німеччина
Англія
Голландія
Росія
Італія
Франція
Данія
Швеція
Греція
Окрім того, збірні України та Польщі отримали право участі в Євро-2012 на правах господарів турніру.
Чотири путівки на Євро в стикових матчах розіграють такі команди:
Ірландія
Туреччина
Португалія
Чорногорія
Хорватія
Естонія
Чехія
Боснія і Герцеговина
Жеребкування плей-офф відбудеться у четвер, 13 жовтня у Кракові. Перші матчі плей-офф відбудуться 11 або 12 листопада, у відповідь — 15 листопада.