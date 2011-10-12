Визначилися 12 збірних-учасниць Євро-2012

11 жовтня відбувся останній тур групової стадії відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року на якому стали відомі всі учасники Євро-2012.

Група А

Казахстан — Австрія — 0:0

Туреччина — Азербайджан — 1:0

Німеччина — Бельгія — 3:1

Підсумкове положення команд

Німеччина 30 очок

Туреччина 17

Бельгія 15

Австрія 12

Азербайджан 7

Казахстан 4

Група B

Росія — Андорра — 6:0

Ірландія — Вірменія — 2:1

Македонія — Словаччина — 1:1

Підсумкове положення команд

Росія 23

Ірландія 21

Вірменія 17

Словаччина 15

Македонія 8

Андорра 0

Група С

Італія — ​​Північна Ірландія — 3:0

Словенія — Сербія — 1:0

Підсумкове положення команд

Італія 26

Естонія 16

Сербія 15

Словенія 14

Північна Ірландія 9

Фарери 4

Група D

Албанія — Румунія — 1:1

Франція — Боснія і Герцеговина — 1:1

Підсумкове положення команд

Франція 20

Боснія і Герцеговина 19

Румунія 14

Білорусь 13

Албанія 9

Люксембург 4

Група Е

Угорщина — Фінляндія — 0:0

Молдавія — Сан-Марино — 4:0

Швеція — Нідерланди — 3:2

Підсумкове положення команд

Нідерланди 27

Швеція 24

Угорщина 19

Фінляндія 10

Молдова 9

Сан Маріно 0

Група F

Грузія — Греція — 1:2

Мальта — Ізраїль — 0:2

Хорватія — Латвія — 2:0

Підсумкове положення команд

Греція 24

Хорватія 22

Ізраїль 16

Латвія 11

Грузія 10

Мальта 1

Група G

Болгарія — Уельс — 0:1

Швейцарія — Чорногорія — 2:0

Підсумкове положення команд

Англія 18

Чорногорія 12

Швейцарія 11

Уельс 9

Болгарія 5

Група H

Данія — Португалія — ​​2:1

Норвегія — Кіпр — 3:1

Підсумкове положення команд

Данія 19

Португалія 16

Норвегія 16

Ісландія 4

Кипр 2

Група I

Литва — Чехія — 1:4

Іспанія — Шотландія — 3:1

Підсумкове положення команд

Іспанія 24

Чехія 13

Шотландія 11

Литва 5

Ліхтенштейн 4

Таким чином, вихід у фінальну частину Євро-2012 отримали команди:

Іспанія

Німеччина

Англія

Голландія

Росія

Італія

Франція

Данія

Швеція

Греція

Окрім того, збірні України та Польщі отримали право участі в Євро-2012 на правах господарів турніру.

Чотири путівки на Євро в стикових матчах розіграють такі команди:

Ірландія

Туреччина

Португалія

Чорногорія

Хорватія

Естонія

Чехія

Боснія і Герцеговина

Жеребкування плей-офф відбудеться у четвер, 13 жовтня у Кракові. Перші матчі плей-офф відбудуться 11 або 12 листопада, у відповідь — 15 листопада.

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