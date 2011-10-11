Збірна Блохіна перемогла Естонію

Збірна України з футболу у вівторок, 11 жовтня, переграла в товариському матчі збірну Естонії.

Матч розпочався з гострого моменту біля естонських воріт - Алієв бив під поперечину з кута штрафного, але чудово зіграв голкіпер Парейко. Після цього гра заспокоїлася, гості більше володіли м`ячем, господарі відповідали спробами дальніх ударів. А коли вже пішов доданий до першого тайму час Україні вдалося відкрити рахунок: Гусєв скористався передачею Тимощука, вийшов один на один, обігравши захисника, і пробив точно в кут.

Після перерви збірна Естонії кинулася відіграватися, але серйозних моментів біля воріт Рибки не виникало. Зате на 68-й хвилині Алієв подвоїв перевагу України, вдало замкнувши простріл від Богдана Бутка.

Під кінець зустрічі Естонія могла відіграти один гол, але Васильєв з пенальті (Селін порушив правила під час кутового) не зумів переграти Рибку.

Нагадаємо, 7 жовтня команда Олега Блохіна у Києві розгромила збірну Болгарії. Наступний матч збірна України проведе 11 листопада на НСК "Олімпійський" проти збірної Німеччини.

Естонія - Україна - 0:2

Голи: Гусєв (45 +1); Алієв (68)