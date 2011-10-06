«Іллічівець» звільнив тренера
12:31, 06 жовтня 2011Футбол 2012
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Команда - на передостанньому місці в таблиці
Головного тренера маріупольського футбольного клубу «Іллічівець» Валерія Яремченка звільнено за рішенням керівництва клубу.
Виконуючим обов`язки головного тренера клубу буде Ігор Леонов.
Дзеркало тижня нагадує, що «Іллічівець», який виступає в українській Прем`єр-лізі, у нинішньому Чемпіонаті після 12 турів набрав лише 9 очок, займаючи передостанню сходинку в турнірній таблиці. Команда виграла тільки два матчі і зазнала 7 поразок.
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