На матчі Україна-Болгарія стадіон буде заповнений на чверть?

12:26, 06 жовтня 2011
Футбол 2012
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Ажіотажу не видно

Товариський матч між збірними України і Болгарії (7 жовтня) не викликає великого глядацького інтересу. Як повідомляє Террикон з посиланням на Novsport.com, очікується, що матч відвідають не більше ніж 4-5 тисяч уболівальників.

Нагадаємо, що спочатку контрольний поєдинок повинен був відбутися на стадіоні "Васил Лєвські" в Софії, але потім його перенесли на арену "Динамо".

 

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