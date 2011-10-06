На матчі Україна-Болгарія стадіон буде заповнений на чверть?

Товариський матч між збірними України і Болгарії (7 жовтня) не викликає великого глядацького інтересу. Як повідомляє Террикон з посиланням на Novsport.com, очікується, що матч відвідають не більше ніж 4-5 тисяч уболівальників.

Нагадаємо, що спочатку контрольний поєдинок повинен був відбутися на стадіоні "Васил Лєвські" в Софії, але потім його перенесли на арену "Динамо".