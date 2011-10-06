Україна - Болгарія: на кого ставлять букмекери
10:40, 06 жовтня 2011Футбол 2012
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Коефіцієнт на нічию - 3.30
На думку букмекерів, абсолютним фаворитом у товариському футбольному поєдинку національної збірної України проти Болгарії є команда Олега Блохіна.
Так, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу збірної України в майбутній зустрічі приймає з коефіцієнтом 1.67, в той час як аналогічний показник на перемогу болгар утричі вищий - 4.50. Трохи менший коефіцієнт на нічию - 3.30.
Контрольний (в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2012) матч проти збірної Болгарії збірна України проведе у п`ятницю, 7 жовтня, в Києві.
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