Україна - Болгарія: на кого ставлять букмекери

На думку букмекерів, абсолютним фаворитом у товариському футбольному поєдинку національної збірної України проти Болгарії є команда Олега Блохіна.

Так, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу збірної України в майбутній зустрічі приймає з коефіцієнтом 1.67, в той час як аналогічний показник на перемогу болгар утричі вищий - 4.50. Трохи менший коефіцієнт на нічию - 3.30.

Контрольний (в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2012) матч проти збірної Болгарії збірна України проведе у п`ятницю, 7 жовтня, в Києві.

Gazeta.ua