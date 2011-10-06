На відкриття «Олімпійського» запросили Блохіна і гравців збірної

Для футбольної збірної України виділили 60 місць у бізнес-ложі на відкриття реконструйованого НСК «Олімпійський». Ще 12 запрошень в окрему ложу на 2 рівні віддали для представників Федерації футболу України. Про це Інформаційному центру «Україна-2012» повідомили у прес-службі стадіону.

«Відкриття такої величної арени, як НСК «Олімпійський», на якому створювалася історія українського футболу, не може відбутися без участі легенди – Олега Блохіна, який є одним із символів стадіону, а також його підопічних», – повідомляють на НСК.

Окрім цього, для футбольного клубу «Динамо» як одного зі спонсорів відкриття було надано 24 запрошення у платинову ложу, а також 2200 пропусків на місця у загальні сектори.

Нагадаємо, 4 жовтня під час прес-конференції наставник національної збірної України Олег Блохін наголосив, що він та його команда поки що не отримали запрошень на відкриття оновленого «Олімпійського».

Зазначимо, що відкриття НСК розпочнеться 8 жовтня о 20:00. Для 50-тисячної армії вболівальників покажуть феєричне двогодинне шоу, в якому візьме участь понад 2 тисячі артистів і волонтерів. В параді по реконструйованій арені пройдуть легенди спорту і юніори футбольних клубів. З вітальним словом з арени стадіону до українців звернеться Президент України Віктор Янукович. Для гостей церемонії заспівають Гайтана, Таїсія Повалій, Ані Лорак та інші зірки української естради. Завершиться церемонія 40-хвилинним виступом всесвітньо відомої співачки Шакіри та піротехнічним шоу.