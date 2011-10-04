Вінницька "Нива" може припинити існування

Тренери і гравці футбольного клубу "Нива" (Вінниця) залишають команду, якій ще не так давно обіцяли значне фінансування.

Перед матчем між вінницькою командою і ПФК Севастополь контракти з Нивою розірвали два помічники Олега Федорчука - Віталій Білоконь і Орест Баль, повідомляє "Відголос".

Залишив табір клубу і нападник "Ниви" Саїд Белмохтар, повідомляє ukrfootball.in.ua. Не так давно команді повідомили, що вона виселена з гуртожитку, де останнім часом мешкали деякі гравці команди. Наразі вірогідні два варіанти - або команда зніметься з чемпіонату, або буде догравати сезон молодіжним складом.

"Коментувати можна тільки одне - я дуже шкодую, що ми не можемо втримати не тільки тренерів, але і гравців. У мене немає можливості чимось утримати футболістів. Добре, якщо залишиться чоловік дванадцять.

Сьогодні замін повноцінних не було. Якщо хтось буде травмований, то доведеться виходити мені чи лікарю. Фінансування клубу не в моїй компетенції. У березні минулого року я сказав, що якщо так буде продовжуватися, то клубу не буде. Особисто я не можу продати свою квартиру і на ці гроші фінансувати команду. Мотивація у нас одна - вийти і грати", - цитує головного тренера Олега Федорчука сайт уболівальників клубу.

Коментарів з боку керівництва клубу досі не було.

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