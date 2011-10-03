Стартував продаж квитків на відкриття НСК "Олімпійський"

Сьогодні 3 жовтня в касах київського Палацу Спорту почався продаж квитків на урочисте відкриття НСК "Олімпійського". У продаж надійшло лише 5 тис. квитків вартістю 800 грн. 15 тис. квитків було відправлено до шкіл і університетів для роздачі квитків.

Додамо, що місткість стадіону зменшиться на 20 тис. місць через монтаж сцени, на якій проходитиме виступ зірки світової поп-сцени Шакіри.

Продаж квитків триватиме з 3-го по 7-е жовтня.

РБК-Спорт