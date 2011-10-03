Сьомін дав "динамівцям" три вихідних і полетів у Москву
17:00, 03 жовтня 2011Футбол 2012
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Перерва в чемпіонаті
Головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін після перемоги команди в 12-му турі чемпіонату України над "Ворсклою" в Полтаві (2:1) надав команді три вихідних.
Перерву в чемпіонаті, пов`язану з іграми збірних, біло-блакитні заповнять тренуваннями і однією можливою контрольною грою на своїй базі в Конча-Заспі. Підготовку до наступного матчу проти "Волині" в 13-му турі Прем`єра-ліги, який відбудеться в Києві 16 жовтня, динамівці почнуть 6 жовтня.
Сам Юрій Сьомін разом з своїм помічником Борисом Ігнатьєвим найближчі дні проведе в Москві.
Чемпионат
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