Результати 12-го туру Чемпіонату України

16:21, 03 жовтня 2011
Футбол 2012
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Лідери - в порядку

Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Іллічівець - Металіст 0:1 (Едмар)

Шахтар - Зоря 4:1 (Коста 44, Селезньов 50, 62, Едуардо 70 - Мілько 21)

Ворскла - Динамо 1:2 (Краснопьоров 36 - Ідей 65, Ярмоленко 69)

Арсенал - Металург 1:0 (Богданов 90 +1)

Кривбас - Оболонь 1:0 (Костишин 78)

Чорноморець - Таврія 1:0 (Матос 2)

Волинь - Карпати 0:2

Дніпро - Олександрія 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калініч 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)

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Ігри 13-го туру призначені на:

14 жовтня

Олександрія (10) - Іллічівець (9)

Зоря (11) - Ворскла (17)

15 жовтня

Таврія (17) - Шахтар (30)

Металіст (28) - Чорноморець (11)

16 жовтня

Металург (16) - Кривбас (20)

Карпати (10) - Арсенал (20)

Оболонь (5) - Дніпро (15)

Динамо (30) - Волинь (12)

 

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