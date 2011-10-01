До Києва привезли кубок Ліги чемпіонів

На гастролі їздять не тільки артисти, але й кубок Ліги Чемпіонів. В останній день вересня його привезли в столицю України. Легендарний трофей на Софійскій площі презентували відомі футболісти: португалець Луїш Фігу, українець Олексій Михайличенко і хорват Давор Шукер. Сам Кубок у Києві - вдруге, вперше його в 2003 році на пару днів привіз Андрій Шевченко, як переможець Ліги чемпіонів у складі "Мілана". Правда, цього разу трофей пробуде в Києві трохи довше. Всі охочі зможуть сфотографуватися з престижним кубком до 2-го жовтня.

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