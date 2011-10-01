«Дніпро» продовжує перевіряти витримку своїх фанів

"Дніпро" продовжує перевіряти витримку своїх уболівальників. Все менше і менше приходить їх на трибуни "Дніпро Арени" по мірі того, як тур зміняє тур, а команда лишається у нижній частині турнірної таблиці. Адже навіть перемога не лишала шансів "дніпрянам" піднятися вище 9 сходинки, а осічка, яка виглядала б не такою вже і сенсацією, мала всі шанси опустити їх ледь не до зони вильоту. Хто б міг подумати про таке 3 місяці тому?

Рятувати ситуацію цього разу Рамосові знову довелося новим складом. Дві червоні картки у Харкові плюс дискваліфікація Боатенга змусили навіть повернути з небуття Маріо Холека, який востаннє грав за основу ще минулого жовтня. Разом з Чеберячком чех склав нову пару у центрі захисту, але і такий варіант надійнішим за попередні не став.

Вже на 25 хвилині зустрічі розпачливий сміх вирвався у глядачів на трибунах, коли "Олександрія" відкрила рахунок у матчі. Хоча говорити тут треба не про помилку когось одного із гравців, а про всю команду, яка майже повним складом пішла забивати, і коли виніс м’яча гостями знайшов Таргамадзе у районі центрального кола, на половині поля "Дніпра" були лише Лаштувка та Чеберячко, який тримав іншого гравця у жовтому. Грузин бігає швидко, захисник його наздогнати не зумів, а на фол останньої надії не наважився. Тож лідерові атак олександрійців лишалося лише спокійно обіграти воротаря.

Але ж, якщо "Дніпро" грав без захисту, то, мабуть, атаки його мали бути дуже гострими та масованими? А от і ні. Всі вони відбувалися за схемою "два паси та навіс". Навіси ці, зрозуміло, рідко знаходили тих, кому вони призначалися. Але господарі вперто повторювали цей нехитрий тактичний прийом, і зрештою "жовто-чорні" таки помилилися: Кулаков закидав, скоріш за все, на Матеуса, оборонці накривали бразильця, але м’яч пролетів повз них усіх і знайшов вільного Коноплянку, який нарешті потроху згадує, як воно - забивати голи.

За рівного рахунку господарі заграли трохи впевненіше і, хоча одного разу знову ледь не були покарані за атаку повним складом (цього разу Інкум встиг добігти до лінії воріт і підстрахувати Лаштувку), перед перервою зуміли вийти уперед. Гол стався після того, як потужний штрафний удар, виконаний ледь не з центрального кола, пройшов крізь натовп захисників "Олександрії" та знайшов вільного Калініча у кількох метрах від воріт. Хорват грудьми зупинив м’яча, розвернувся та впритул розстріляв Паньківа.

Друга половина могла би бути як завжди нервовою для господарів, але тут уже гості вирішили зробити подарунок для "Дніпра" загалом, і вчорашньому імениннику Коноплянці зокрема. Легкий навіс мав стати легкою здобиччю для Запорожана, але той необачно вирішив скинути м’яча голкіперові. Та не думав захисник, що саме Коноплянка зможе першим встигнути до м’яча, першим дотиком, прокинувши його повз воротаря, а другим - відправивши до пустих воріт.

І це був момент, який зламав "Олександрію". За 5 хвилин Паньків мусив ще двічі діставати м’яча з власних воріт (ще два гольових паси Кулакова). А вже після того матч можна було додивлятися. Калініч і Кулаков пішли з поля, у "Дніпра" хіба Матеус намагався не відстати від партнерів і теж оформити дубль, але вже не судилося.

Так от весело і завершився цей поєдинок, який так сумно для господарів розпочинався. Лишається сподіватися, що "Дніпро" нарешті зрозуміє, що однієї перемоги недостатньо для того, аби розслаблятися у наступних матчах. І хай 9 місце, на якому вони лишаються, буде їм про це нагадуванням.

Чемпіон