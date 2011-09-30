Блохін викликав до збірної Гармаша

Головний тренер збірної України Олег Блохін поповнив список гравців, які готуватимуться до товариських матчів з болгарами і естонцями.

Наставник національної команди викликав у збірну півзахисника київського "Динамо" Дениса Гармаша, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Таким чином, футболіст, який ставав чемпіоном Європи серед 19-річних і брав участь у фінальній стадії молодіжного європейської першості, зможе дебютувати за головну команду країни.

Раніше Гармаш значився в списку гравців молодіжної збірної України, викликаних на матч відбору Євро-2013 проти Мальти.

Нагадаємо, пошкодження не дозволило приєднатися до партнерів по збірній іншому динамівцю Євгену Хачеріді, якого в головній команді країни замінить захисник "Дніпра" Віталій Мандзюк.

Товариські матч і з Болгарією та Естонією відбудуться 7 і 11 жовтня відповідно.

Gazeta.ua