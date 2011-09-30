Результати матчів Ліги Європи

Динамо виграти не змогло

Результати матчів 2-го туру групового раунду Ліги Європи в групах A-F Група A Тоттенхем - Шемрок Роверс 3:1 Рубін - ПАОК 2:2 Після двох ігор: Тоттенхем - 4 очки, Рубін - 4, ПАОК - 2, Шемрок Роверс - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Тоттенхем - Рубін, ПАОК - Шемрок Роверс Група B Стандард - Копенгаген 3:0 Ворскла - Ганновер 1:2 Після двох ігор: Ганновер - 4 очки, Стандард - 4, Копенгаген - 3, Ворскла - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Ганновер - Копенгаген, Стандард - Ворскла Група C Легія - Хапоель Т-А 3:2 Рапід Бухарест - ПСВ 1:3 Після двох ігор: ПСВ - 6 очок, Легія - 3, Рапід - 3, Хапоель - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Хапоель - ПСВ, Рапід - Легія Група D Васлуй - Цюріх 2:2 Спортинг - Лаціо 2:1 Після двох ігор: Спортинг - 6 очок, Васлуй - 2, Цюріх - 1, Лаціо - 1 Наступні матчі 20 жовтня: Спортинг - Васлуй, Цюріх - Лаціо Група E Маккабі Т-А - Динамо 1:1 Сток Сіті - Бешикташ 2:1 Після двох ігор: Сток Сіті - 4 очки, Бешикташ - 3, Динамо - 2, Маккабі - 1 Наступні матчі 20 жовтня: Динамо - Бешикташ, Сток Сіті - Маккабі Група F Зальцбург - Слован Братислава 3:0 Атлетік - ПСЖ 2:0 Після двох ігор: Атлетік - 6 очок, Зальцбург - 3, ПСЖ - 3, Слован - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Слован - ПСЖ, Атлетік - Зальцбург Група G Металіст - Алкмаар 1:1 Мальме - Аустрія Відень 1:2 Після двох ігор: Металіст - 4 очки, АЗ - 4, Аустрія - 3, Мальме - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Мальме - Металіст, АЗ - Аустрія Група H Брага - Брюгге 1:2 Марібор - Бірмінгем 1:2 Після двох ігор: Брюгге - 6 очок, Брага - 3, Бірмінгем - 3, Марибор - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Брюгге - Бірмінгем, Марибор - Брага Група I Селтік - Удінезе 1:1 Ренн - Атлетіко 1:1 Після двох ігор: Удінезе - 4 очка, Атлетіко - 4, Селтік - 1, Ренн - 1 Наступні матчі 20 жовтня: Ренн - Селтік, Удінезе - Атлетіко Група J Шальке - Маккабі Хайфа 3:1 АЕК Ларнака - Стяуа 1:1 Після двох ігор: Шальке - 4 очки, Маккабі - 3, Стяуа - 2, АЕК - 1 Наступні матчі 20 жовтня: АЕК - Шальке, Маккабі - Стяуа Група K Твенте - Вісла Краків 4:1 Оденсе - Фулхем 0:2 Після двох ігор: Твенте - 4 очки, Фулхем - 4, Оденсе - 3, Вісла - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Вісла - Фулхем, Оденсе - Твенте Група L Локомотив - Андерлехт 0:2 АЕК - Штурм 1:2 Після двох ігор: Андерлехт - 6 очок, Штурм - 3, Локомотив - 3, АЕК - 0 Наступні матчі 20 жовтня: Локомотив - АЕК, Штурм - Андерлехт

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