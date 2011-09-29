Шеві побажали забити красивий гол у 35-й день народження

За тренуванням "Динамо" перед матчем 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Маккабі" (Тель-Авів) з трибуни спостерігала вболівальниця команди з 13-річним стажем. Елла Яхніна 20 років тому приїхала з Харкова в Ізраїль.

"13 років я вболіваю за київське "Динамо", хоча як харків`янка мала б підтримувати "Металіст", - розповіла пані Елла "Gazeta.ua". - Коли кияни проводили у нас свої збори, я завжди приходила, щоб підтримати команду. Я їм бажаю успіху і здійснення всіх їхніх планів. Ми їх дуже любимо і бажаємо їм тільки перемог.

Коли ми дізналися, що "Динамо" потрапило в одну групу з "Маккабі", то були дуже раді знову побачити їх тут.

Я впевнена, що наша команда переможе. Не хочу нічого конкретизувати. Я впевнена, що "Динамо" зіграє найсильнішим складом і все буде так, як запланував Юрій Павлович Сьомін. Розслаблятися не можна, треба надіятися тільки на перемогу. "Маккабі" невдало зіграв з "Бешикташем" і програв туркам 1:5. Такий результат можна пояснити не тільки налаштуванням на гру, але й загальним духом. Було дуже багато питань пов`язаних з безпекою. Якби обійшлося без нервозновсті, то ізраїльтяни зіграли б краще.

Сергій Ребров приїжджав на кілька матчів "Маккабі". Очевидно, що кияни добре знають свого суперника. "Динамо" має не тільки перемагати у матчі, але й вигравати свою групу."

У день матчу з "Маккабі" Андрій Шевченко святкуватиме день народження.

"Я його бачила, коли він вийшов з автобуса. Я йому побажала хорошої гри і відзначити своє 35-річчя красивми м`ячем у ворота "Маккабі". Ми його дуже любимо, хочеться, щоб у нього і у його сім`ї, його прекрасних дітей все було добре. В Ізраїль Андрій приїжджав ще підлітком. Я читала інтерв`ю Шевченка на офіційному сайті "Динамо". Футболіст висловив упевненість, що стадіон буде заповненим і більша частина арени вболіватиме за "Динамо". Думаю, люди прийдуть на матч з прапорами України і будуть вболівати за нашу улюблену команду.

Нагадаємо, матч "Маккабі" - "Динамо" відбудеться у четвер, 29 вересня. Початок — о 22:05. Пряма трансляція на телеканалі "1+1".