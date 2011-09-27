Результати 11-го туру Чемпіонату України
Карпати програли на останніх хвилинах
Завершився 11-й тур Чемпіонату України з футболу
Металург - Карпати 2:1 (Сержіо 81, 89 - Мілошевич 3)
Таврія - Іллічівець 3:2 (Калініченко 14, Гігіадзе 41, Назаренко 45 - Федотов 43, Віценець 49)
"Таврія" увійшла до групи команд (Арсенал, Ворскла, Кривбас), які з 17 очками розташувалися слідом за лідерською трійкою. Щоправда, на великій відстані: до Металіста - 8 очок, до Динамо і Шахтаря - 10.
Нагадаємо, що раніше зіграли ...
Зоря - Чорноморець 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)
Олександрія - Кривбас 1:1 (Салхі 75 - Бабатунде 12)
Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампі 12)
Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Дитина 45, Громов 77 - Майкон 43)
Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87)
Динамо - Шахтар 0:0
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Матчі 12-го туру призначені на
30 вересня
Дніпро (12) - Олександрія (10)
1 жовтня
Кривбас (17) - Оболонь (5)
Чорноморець (8) - Таврія (17)
Волинь (12) - Карпати (7)
2 жовтня
Іллічівець (9) - Металіст (25)
Шахтар (27) - Зоря (11)
Ворскла (17) - Динамо (27)
Арсенал (17) - Металург (16)