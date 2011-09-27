Результати 11-го туру Чемпіонату України

Завершився 11-й тур Чемпіонату України з футболу

Металург - Карпати 2:1 (Сержіо 81, 89 - Мілошевич 3)

Таврія - Іллічівець 3:2 (Калініченко 14, Гігіадзе 41, Назаренко 45 - Федотов 43, Віценець 49)

"Таврія" увійшла до групи команд (Арсенал, Ворскла, Кривбас), які з 17 очками розташувалися слідом за лідерською трійкою. Щоправда, на великій відстані: до Металіста - 8 очок, до Динамо і Шахтаря - 10.

Нагадаємо, що раніше зіграли ...

Зоря - Чорноморець 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)

Олександрія - Кривбас 1:1 (Салхі 75 - Бабатунде 12)

Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампі 12)

Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Дитина 45, Громов 77 - Майкон 43)

Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87)

Динамо - Шахтар 0:0

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Матчі 12-го туру призначені на

30 вересня

Дніпро (12) - Олександрія (10)

1 жовтня

Кривбас (17) - Оболонь (5)

Чорноморець (8) - Таврія (17)

Волинь (12) - Карпати (7)

2 жовтня

Іллічівець (9) - Металіст (25)

Шахтар (27) - Зоря (11)

Ворскла (17) - Динамо (27)

Арсенал (17) - Металург (16)