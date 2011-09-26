Воротар «Динамо» потрапив у ДТП (фото)
18:00, 26 вересня 2011Футбол 2012
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Хто винен - з`ясовує ДАІ
У вихідні на виїзді зі столиці на Новообухівському шосе в масштабну автопригоду потрапив воротар київського Динамо Станіслав Богуш.
Розтрощений «Опель», пом`ятий «Шевроле», та страшно побитий і перекинутий догори дригом легковик «Хонда». Саме за кермом чорної «Хонди» їхав голкіпер київського Динамо.
Футболіст каже, їхав у крайній лівій смузі. Аж раптом перед ним вискочив «Опель», щоб розвернутися через подвійну осьову. Аби уникнути удару воротар викрутив кермо і вилетів на зустрічну. Там його автівка перекинулася і врізалася в «Шевроле». Водій «Опеля» стверджує, що навіть і не думав розвертатися.
Хто ж саме винен у ДТП з`ясовуватимуть інспектори ДАІ. Головне, люди серйозно не постраждали.
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