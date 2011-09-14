Результати матчів Ліги чемпіонів
11:46, 14 вересня 2011Футбол 2012
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Шахтар програв перший поєдинок
Результати перших матчів групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-H.
Група E
Челсі - Байєр 2:0.
Генк - Валенсія 0:0
Група F
Олімпіакос - Марсель 0:1
Борусія - Арсенал 1:1
Група G
Порту - Шахтар 2:1 (Халк 28, Клебер 51 - Адріано 12)
АПОЕЛ - Зеніт 2:1
Група H
Барселона - Мілан 2:2
Вікторія Пльзень - БАТЕ 1:1
Сьогодні відбудуться матчі в групах A-D
Група A. Манчестер Сіті - Наполі, Вільяреал - Баварія
Група B. Лілль - ЦСКА, Інтер - Трабзонспор
Група C. Базель - Оцелул, Бенфіка - МЮ
Група D. Динамо Загреб - Реал, Аякс - Ліон
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