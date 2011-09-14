Результати матчів Ліги чемпіонів

Шахтар програв перший поєдинок

Результати перших матчів групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-H. Група E Челсі - Байєр 2:0. Генк - Валенсія 0:0 Група F Олімпіакос - Марсель 0:1 Борусія - Арсенал 1:1 Група G Порту - Шахтар 2:1 (Халк 28, Клебер 51 - Адріано 12) АПОЕЛ - Зеніт 2:1 Група H Барселона - Мілан 2:2 Вікторія Пльзень - БАТЕ 1:1 Сьогодні відбудуться матчі в групах A-D Група A. Манчестер Сіті - Наполі, Вільяреал - Баварія Група B. Лілль - ЦСКА, Інтер - Трабзонспор Група C. Базель - Оцелул, Бенфіка - МЮ Група D. Динамо Загреб - Реал, Аякс - Ліон

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