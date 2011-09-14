Результати матчів Ліги чемпіонів

11:46, 14 вересня 2011
Футбол 2012
0 0

Шахтар програв перший поєдинок

Результати перших матчів групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-H.

Група E

Челсі - Байєр 2:0.

Генк - Валенсія 0:0

Група F

Олімпіакос - Марсель 0:1

Борусія - Арсенал 1:1

Група G

Порту - Шахтар 2:1 (Халк 28, Клебер 51 - Адріано 12)

АПОЕЛ - Зеніт 2:1

Група H

Барселона - Мілан 2:2

Вікторія Пльзень - БАТЕ 1:1

Сьогодні відбудуться матчі в групах A-D

Група A. Манчестер Сіті - Наполі, Вільяреал - Баварія

Група B. Лілль - ЦСКА, Інтер - Трабзонспор

Група C. Базель - Оцелул, Бенфіка - МЮ

Група D. Динамо Загреб - Реал, Аякс - Ліон

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter