Добкін обіцяє "нестандартні рішення", щоб встигнути до Євро-2012

Харків вчасно підготує достатню кількість кваліфікованого обслуговуючого персоналу для роботи під час Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі обласного радіо заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Я не вважаю, що ми не впораємося, але роботи очікується багато, вона буде складною. Але все це буде подолано. Коли була тільки озвучена інформація, що Україна і Польща отримали право проводити Євро-2012, до неї поставилися також скептично, як зараз до відсутності кваліфікованого персоналу. А тоді у нас не було стадіонів, не було нічого, що з’явилося за дуже короткий термін. І з підготовкою кваліфікованого персоналу ми теж впораємося», - сказав М.ДОБКІН.

На думку губернатора, питання підготовки персоналу рівною мірою стоїть перед усіма містами, що прийматимуть Євро-2012, і для його вирішення будуть застосовуватися «нестандартні рішення».

«Ми будемо змушені у країні в цілому шукати нестандартне рішення цього питання, і дуже сильно за короткий час підтягнемо сферу обслуговування», – зауважив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, під час поїздки до Харкова віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що після здачі усіх об’єктів Євро-2012 основним питанням стане підготовка персоналу для їхнього обслуговування.