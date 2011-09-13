Букмекери вірять у Динамо

Цього четверга відбудуться матчі 1-го туру групового турніру Ліги Європи. У одному з них київське «Динамо» прийме на своєму полі англійський «Сток Сіті». На думку букмекерів, абсолютним фаворитом у цьому поєдинку є українська команда.

Так, авторитетна контора «William hill» ставки на перемогу «Динамо» в майбутній зустрічі приймає з коефіцієнтом 1.8, тоді як аналогічний показник на перемогу «Сток Сіті» складає 4.5. Трохи менше визначений коефіцієнт на нічийний результат поєдинку — 3.8.

Динамо Киев от Шурика