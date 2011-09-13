Шахтар заробить мінімум 7,2 млн. євро в Лізі чемпіонів

Згідно зі схемою розподілу прибутків Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2011/12, команди, що беруть участь у груповому етапі поточного найпрестижнішого єврокубку, отримають щонайменше по 7,2 мільйона євро, а переможець турніру може збагатитися на 31,5 мільйона євро, без урахування доходів від трансляцій. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Кожен із 32 клубів-учасників групової стадії отримає бонус за участь у турнірі в розмірі 3,9 мільйона євро та 550 000 євро за кожен зіграний матч групи. Додатково передбачаються бонуси за здобуті результати у групі: по 800 000 євро за перемогу й 400 000 євро за кожну нічию.

Учасники 1/8 фіналу отримають іще по 3 мільйони євро, вісім чвертьфіналістів - іще по 3,3 мільйона євро, а чотири півфіналісти - додатково по 4,2 мільйона євро. Переможець Ліги чемпіонів поповнить власний рахунок 9 мільйонами євро, тоді як фіналісту дістануться 5,6 мільйона євро.

Тим часом, володар Суперкубка УЄФА-2011 "Барселона" заробила 2,5 мільйона євро, а фіналіст "Порту" - 2 мільйони євро. Передбачається, що валовий комерційний дохід від Ліги чемпіонів УЄФА й Суперкубку УЄФА сягне 1,1 мільярда євро.

Із цієї суми 55 мільйонів євро будуть направлені на стиковий раунд. Кожен учасники цього раунду збагатиться на 2,1 мільйона євро. Більш того, як практикувалось у період 2006–09, 10,3 мільйона євро у вигляді солідарних виплат отримають команди, що вибули у відбірному циклі Ліги чемпіонів УЄФА й Ліги Європи УЄФА сезону-2011/12.

Окрім того, 75% коштів, отриманих УЄФА від продажу медіаправ та укладання комерційних угод, - в межах 530 мільйонів євро - будуть розподілені між клубами, тоді як решта 25% залишаються у володіння Європейського футбольного союзу для покриття організаційних та адміністративних витрат і солідарних виплат асоціаціям, клубам і лігам.

Якщо ж цей прибуток перевищить суму в 530 мільйонів євро, то доля клубів складе 82%. Решта 18% доходів залишається в УЄФА для вищезгаданих цілей.

Кошти з ТВ-пулу, а це орієнтовно 341,1 мільйона євро, розподілятимуться відповідно до відносної вартості національних телевізійних ринків, представлених командами-учасниками Ліги чемпіонів (починаючи від групової стадії).

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» сьогодні матчем із «Порту» стартує в Лізі чемпіонів. Початок трансляції на телеканалі «1+1» - о 21.45

