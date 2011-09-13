Блохін: Якщо Євро - не стимул, то ніякі гроші гравців не змусять

Керманич збірної України Олег Блохін в ефірі телепередачі "Українські пристрасті" висловив свою точку зору щодо преміальних для футболістів збірної України.

На думку Олега Володимировича, найбільшим стимулом є можливість грати на Євро-2012.

"Мені не подобаються чутки, який піднімає преса, мовляв, гравці грають тільки за преміальні. Я в команді такого не чув, питання не піднімалося і ніколи не обговорювалося. Якщо і справді грають, то давайте повернемо той фонд, який був при Маркевичу, - у мене такого фонду немає. Якщо Євро - це не стимул, то ніякі гроші гравців не змусять".

Блохін також зізнався, що його турбують чутки про його відставку.

"Після матчу "Динамо" - "Іллічівець" Сьоміну задається питання: а чи готові ви прийняти національну збірну? А я це чую, вже спускаючись у ліфті. Це приємно слухати... Якщо хочете мене зняти - є Федерація, Виконком. Є моменти неприємні, але ми йдемо своїм шляхом. І поки ми працюємо, ми не знімаємо з себе відповідальності щодо того, як ми виступимо на Євро-2012, і вболівальники повинні це знати. Ми постараємося зробити все, щоб виступити успішно", - запевний Блохін.

Також Олег Володимирович пояснив, на яких виконавців планує орієнтуватися тренерський штаб збірної.

"Ми будемо покладатися на тих людей, які дійсно адекватні і будуть виконувати вимоги тренера збірної. Може вони будуть поступатися в класі, але що ж робити? Тоді хоч народ зрозуміє", - підсумував Блохін.

ТСН