Фанів Сток Сіті у Києві закликають остерігатися ДАІ та п'яних водіїв

Англійський "Сток Сіті", якому в найближчий четвер належить стартувати в груповому етапі Ліги Європи гостьовим матчем проти "Динамо", випустив спеціальну пам`ятку для вболівальників, які збираються відправитися на матч до Києва. Пропонуємо вашій увазі деякі цитати з цього "документа".

"У першу чергу ви повинні остерігатися злочинців, які найчастіше живуть в густонаселених районах, в туристичних центрах і в громадському транспорті. Ви повинні бути готовими до вуличної злочинності і дрібних крадіжок, тому що місцеві жителі можуть бачити у вас дуже великий прибуток. Тримайте цінні речі і готівку поза полем зору, особливо в людних місцях і на туристичних об`єктах, де кишенькові злодії і викрадачі сумок можуть обікрасти вас. Останнім часом все більша кількість подібних інцидентів відбувалася в громадському транспорті - особливо в київському метрополітені.

Існує звичайний прийом шахрайства - злодій кидає перед вами гаманець з грошима, який він потім нібито знаходить і пропонує з вами поділитися знайденим, в цьому випадку ви повинні піти, не починаючи розмову.

Гомосексуалізм є легальним в Україну. Існує досить толерантне ставлення до гомосексуалістів, хоч і в набагато меншому ступені, ніж у Великобританії. Ви повинні бути обережні при відкритому прояві почуттів на публіці.

Вам слід прийти на стадіон завчасно, адже перед входом на арену вас чекають три контрольних пункти, що може неабияк вас затримати перед входом на трибуну.

Якщо у вас немає квитка, ви зможете придбати його в день гри, в касах стадіону до 16.00 буде продаватися обмежена кількість квитків, ціна одного такого пропуску становить 9 фунтів стерлінгів.

Стюарди "Сток Сіті" і Стаффордширські поліцейські будуть на матчі, а також вони будуть доступні в центрі міста протягом дня, так що звертайтеся до них, якщо у Вас виникнуть будь-які питання чи проблеми.

Ви повинні мати при собі дійсні міжнародні права, для того щоб їздити в Україні на законних підставах. В Україні є водії, які часто сідають за кермо в нетверезому стані. Уникайте водіння за межами міських районів. Культура водіння в Україні - вельми низька, і дороги не завжди високої якості. Остерігайтеся дорожньої поліції, яка зупиняє транспортні засоби, і стягує на місці чималі штрафи за незначні порушення правил дорожнього руху.

Рекомендується пити або використовувати тільки кип`ячену або бутильовану воду, а також уникати льоду в напоях".

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Сток Сіті" відбудеться у четвер, 15 вересня. Початок о 20:00. Трансляція на каналі 1+1.

Gazeta.ua