Про ФК «Шахтар» поставлять балет

Завершено роботу над музикою до балету про футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу з посиланням на режисера проекту, художнього керівника Донецького національного театру опери і балету ім. Солов’яненка Вадима ПИСАРЄВА.

«Музику вже написано, і в січні наступного року ми приступимо до репетицій, щоб до початку чемпіонату Європи презентувати балет», - сказав він.

За словами В.ПИСАРЄВА, генеральні репетиції балету заплановані на квітень 2012 року, а в травні балет буде представлено на суд громадськості.

«Всі ролі виконуватимуть донецькі артисти: Максим ВАЛЬЧИК, Артем АЛІФАНОВ, Мирослав ГРАБОВСЬКИЙ, Володимир ФОМЕНКО та інші – але склад повністю чоловічийю», - відзначив В.ПИСАРЄВ.

Він зазначив, що в балеті «вся боротьба зображена, звичайно ж, класичними рухами, а не футбольними: по сцені з м`ячем ніхто ганяти не буде».

«Воля до перемоги, прагнення, командний дух, муки після поразок, сучасний виток «Шахтаря» вгору – ось про що буде наш балет», - сказав режисер проекту.

В.ПИСАРЄВ також зазначив, що в балетній постановці вгадуватимуться прототипи відомих осіб – тих людей, які добилися з «Шахтарем» найбільших успіхів, внесли свій внесок до гучних перемог клубу.

Режисер також зазначив, що в балеті «обов`язково буде відображена історія становлення «Шахтаря» - аж до тріумфів сьогоднішніх днів».

«Можу сказати, що такий проект справді унікальний, ним можна по-справжньому пишатися! Сьогодні ні у «Барселони», ні у «Манчестер Юнайтед» такого немає», - наголосив В.ПИСАРЄВ.

Автор музики до балету, київський композитор Анастасія КОМЛІКОВА зазначила, що творча група постановників балету неодноразово бувала на базі «Шахтаря», де дивилася за тренуванням команди, «вивчала якісь психологічні, побутові моменти».

«Нам було важливо передати й ту атмосферу, що присутня на матчах команди на «Донбас Арені», а тому в музичному супроводі використовується не тільки оркестр, а й сучасне електронне звучання, що допоможе краще передати емоції трибун», - сказала композитор.

«Для нас важливо залучити тих, хто любить футбол, до балету, і навпаки», - відзначила А.КОМЛІКОВА.

Як повідомляв УНІАН, балетна постановка про ФК «Шахтар» у двох відділеннях складатиметься з 15 сцен, у кожної з яких – свій прототип з числа легендарних гравців «Шахтаря». Робоча назва балету – «Історія однієї біографії».