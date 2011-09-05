Збірна Блохіна програла Уругваю

Минулого вікенду відбулися товариські матчі національних збірних.

Господарі Євро-2012 - українські футболісти приймали збірну Уругваю. Вже на першій хвилині рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Перед перервою команди обмінялися голами: на точний удар гостей відповів Євген Коноплянка. Але уругвайці все ж добилися вольової перемоги - 3:2.

Чемпіони світу іспанці зустрічалися зі збірною Чилі. Вже в перші двадцять хвилин чилійці забили два м`ячі, але в другому таймі Андрес Іньєста і двічі Сеськ Фабрегас принесли іспанській збірній вольову перемогу - 3:2.

Збірна Аргентини добилася мінімальної перемоги в гостях над венесуельцями. Єдиний м`яч у середині другого тайму забив Ніколас Отаменді.

Ще одні господарі майбутнього чемпіонату Європи - поляки зустрічалися з командою Мексики. Команди обмінялися голами в першому таймі: на точний удар Павла Брожека відповів Хав’єр Ернандес.

Збірна США приймала футболістів Коста-Ріки. Гостям приніс перемогу гол Рідни Волласа у середині другого тайму.

Спортком