Кваліфікація Євро-2012: німці достроково виходять із групи

2 вересня на полях Європи відбулися матчі відбору Євро-2012.

Для деяких команд визначилася їх турнірна доля. Наприклад, Німеччина забезпечила участь у фінальній частині.

Відзначимо також поєдинок збірних Голландії та Сан-Маріно, в якому голландці від душі познущалися над гостями, відвантаживши у їхні ворота аж 11 м`ячів.

У свою чергу команда Фарер дозволила збірній Італії розпечатати свої ворота лише одного разу.

Відбіркові матчі Євро-2012, 2 вересня

Ізраїль - Греція - 0:1 (0:0)

Гол: Нініс, 60

Литва - Ліхтенштейн - 0:0

Фінляндія - Молдова - 4:1 (2:0)

Голи: Хямяляйнен, 11 (1:0), 43 (2:0), Форссель, 52 (3:0), Армаш, 70 (4:0, автогол), Алексєєв, 85 (4:1)

Азербайджан - Бельгія - 1:1

Голи: Сімонс, 55 (0:1), Алієв, 86 (1:1)

Андорра - Вірменія - 0:3

Голи: Пізеллі, 35, Казарян, 75, Мхітарян, 90

Росія - Македонія - 1:0

Гол: Семшов, 41

Туреччина - Казахстан - 2:1

Голи: Іилмаз, 31 (1:0), Конисбаев, 55 (1:1), Арда Туран, 90 (2:1)

Грузія - Латвія - 0:1

Гол: Цауне, 63

Мальта - Хорватія - 1:3

Голи: Вукоєвич, 11 (0:1), Бадель, 32 (0:2), Міфсуд, 38 (1:2), Ловрен, 62 (1:3)

Люксембург - Румунія - 0:2

Голи: Торже, 34, 45

Білорусія - Боснія - 0:2

Голи: Саліховіч, 22, Медунжанін, 24

Угорщина - Швеція - 2:1

Голи: Собіч, 44 (1:0), Вільгельмссон, 61 (1:1), Рудольф, 90 (2:1)

Норвегія - Ісландія - 1:0

Гол: Абделау, 88

Болгарія - Англія - ​​0:3

Голи: Кехілл, 13, Руні, 21, 45

Голландія - Сан-Марино - 11:0

Голи: Ван Персі, 7, Снейдер, 12, Хейтінга, 17, Кейт, 49, Хунтелар, 56, Ван Персі, 65, 67, Хунтелар, 77, Ван Персі, 79, Снейдер, 87, Віналдум, 90

Німеччина - Австрія - 6:2

Голи: Озіл, 8 (1:0), 23 (2:0), Подольскі, 28 (3:0), Арнаутович, 42 (3:1), Озіл, 47 (4:1), Харнік, 51 (4 : 2), Шюрле, 84 (5:2), Гетце, 89 (6:2)

Фарери - Італія - ​​0:1

Гол: Кассано, 11

Словенія - Естонія - 1:2

Гол: Васильєв, 29 (0:1), Матяж, 78 (1:1), Пур`є, 81 (1:2)

Кіпр - Португалія - ​​0:4

Гол: Кріштіану Роналду, 35, 82, Уго Алмейда, 85, Данні, 90

Уельс - Чорногорія - 2:1

Гол: Морісон, 29, Ремсі, 50, Йоветіч, 71

Ірландія - Словаччина - 0:0

Північна Ірландія - Сербія - 0:1

Гол: Пантеліч, 67

Албанія - Франція - 1:2

Голи: Бензема, 11, Мвілла, 18, Богдані, 46

Gazeta.ua