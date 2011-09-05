Кваліфікація Євро-2012: німці достроково виходять із групи
Голландія забила 11 голів
2 вересня на полях Європи відбулися матчі відбору Євро-2012.
Для деяких команд визначилася їх турнірна доля. Наприклад, Німеччина забезпечила участь у фінальній частині.
Відзначимо також поєдинок збірних Голландії та Сан-Маріно, в якому голландці від душі познущалися над гостями, відвантаживши у їхні ворота аж 11 м`ячів.
У свою чергу команда Фарер дозволила збірній Італії розпечатати свої ворота лише одного разу.
Відбіркові матчі Євро-2012, 2 вересня
Ізраїль - Греція - 0:1 (0:0)
Гол: Нініс, 60
Литва - Ліхтенштейн - 0:0
Фінляндія - Молдова - 4:1 (2:0)
Голи: Хямяляйнен, 11 (1:0), 43 (2:0), Форссель, 52 (3:0), Армаш, 70 (4:0, автогол), Алексєєв, 85 (4:1)
Азербайджан - Бельгія - 1:1
Голи: Сімонс, 55 (0:1), Алієв, 86 (1:1)
Андорра - Вірменія - 0:3
Голи: Пізеллі, 35, Казарян, 75, Мхітарян, 90
Росія - Македонія - 1:0
Гол: Семшов, 41
Туреччина - Казахстан - 2:1
Голи: Іилмаз, 31 (1:0), Конисбаев, 55 (1:1), Арда Туран, 90 (2:1)
Грузія - Латвія - 0:1
Гол: Цауне, 63
Мальта - Хорватія - 1:3
Голи: Вукоєвич, 11 (0:1), Бадель, 32 (0:2), Міфсуд, 38 (1:2), Ловрен, 62 (1:3)
Люксембург - Румунія - 0:2
Голи: Торже, 34, 45
Білорусія - Боснія - 0:2
Голи: Саліховіч, 22, Медунжанін, 24
Угорщина - Швеція - 2:1
Голи: Собіч, 44 (1:0), Вільгельмссон, 61 (1:1), Рудольф, 90 (2:1)
Норвегія - Ісландія - 1:0
Гол: Абделау, 88
Болгарія - Англія - 0:3
Голи: Кехілл, 13, Руні, 21, 45
Голландія - Сан-Марино - 11:0
Голи: Ван Персі, 7, Снейдер, 12, Хейтінга, 17, Кейт, 49, Хунтелар, 56, Ван Персі, 65, 67, Хунтелар, 77, Ван Персі, 79, Снейдер, 87, Віналдум, 90
Німеччина - Австрія - 6:2
Голи: Озіл, 8 (1:0), 23 (2:0), Подольскі, 28 (3:0), Арнаутович, 42 (3:1), Озіл, 47 (4:1), Харнік, 51 (4 : 2), Шюрле, 84 (5:2), Гетце, 89 (6:2)
Фарери - Італія - 0:1
Гол: Кассано, 11
Словенія - Естонія - 1:2
Гол: Васильєв, 29 (0:1), Матяж, 78 (1:1), Пур`є, 81 (1:2)
Кіпр - Португалія - 0:4
Гол: Кріштіану Роналду, 35, 82, Уго Алмейда, 85, Данні, 90
Уельс - Чорногорія - 2:1
Гол: Морісон, 29, Ремсі, 50, Йоветіч, 71
Ірландія - Словаччина - 0:0
Північна Ірландія - Сербія - 0:1
Гол: Пантеліч, 67
Албанія - Франція - 1:2
Голи: Бензема, 11, Мвілла, 18, Богдані, 46