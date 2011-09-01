До Києва їдуть ветерани європейського футболу

10 вересня на стадіоні ім. Лобановського відбудеться благодійний футбольний матч між «ветеранами» київського «Динамо» та зірками світового футболу. До Києва завітають колишні гравці провідних клубів Європи: Рууд Гулітт, Стів Макманаман, Крістіан Вієрі, Христо Стоічков та ін.

На запрошення організаторів матчу «Легенди Футболу» від української сторони виступатимуть футболісти Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олексій Михайличенко, Олександр Шовковський, Владислав Ващук, Олег Лужний, Андрій Гусін, Юрій Дмитрулін, Олександр Хацкевич, Валентин Белькевич, Юрій Калітвінцев, Віталій Косовський, Василь Кардаш, Андрій Несмачний, Сергій Коновалов, Юрій Максимов, Олександр Головко, Тарас Луценко.

Організатор матчу, організація TOP Ukraine, в рамках благодійної акції збирається направити усі кошти на будівництво спортивного майданчика в одній із Богуславських шкіл. На сам матч було запрошено більше ста кращих учнів київських дитячих будинків, а деяким з них навіть пощастить вивести на поле зірок українського та європейського футболу.

