ЗМІ: Єрьоменко провів останній матч за «Динамо»

Півзахисник київського "Динамо" і збірної Фінляндії Роман Єрьоменко найближчим часом має підписати контракт з казанським "Рубіном", який вибив команду Юрія Сьоміна з розіграшу Ліги чемпіонів поточного сезону, повідомляє Sport.ua.

Переговори проходять на рівні президентів, але "Рубін" твердо має намір до закриття трансферного вікна оформити придбання екс-хавбека "Удінезе".

Повідомляється, що трансфер Єрьоменка обійдеться "Рубіну" в районі 15-20 мільйонів доларів - сума, перед якою не змогло встояти керівництво київського клубу.

Вчора Роман провів свій останній матч у складі "Динамо", а в найближчі кілька годин підпише контракт з чемпіоном Росії 2008, 2009 років.

Gazeta.ua