Результати 8-го туру Чемпіонату України

Динамо трощить Дніпро

8-й тур Чемпіонату України з футболу Дніпро - Динамо 0:4 (Попов 24, Мілевський 25, Ярмоленко 47, 70) Іллічівець - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомін 83 - Янузі 63) Чорноморець - Шахтар 2:2 (Бурдужан 5, 89 - Жадсон 25, Мхітарян 85) Карпати - Металіст 1:2 (Маркес 83 - Шавьєр 31, Девіч 89) Кривбас - Зоря 2:1 Арсенал - Таврія 2:3 Металург - Олександрія 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Іванко 83 - Сидоренко 28) Волинь - Оболонь 1:1 (Майкон 44 - Тимченко 12) *** Матчі 9-го туру відбудуться 9 вересня Олександрія (7) - Карпати (5) Таврія (14) - Кривбас (13) 10 вересня Ворскла (11) - Чорноморець (5) Шахтар (20) - Волинь (12) Металіст (18) - Арсенал (12) 11 вересня Зоря (7) - Дніпро (9) Оболонь (4) - Металург (7) Динамо (20) - Іллічівець (8)

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